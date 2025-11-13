Нужно больше дронов, техники и людей: Палиса рассказал о совещании президента с военными в Запорожье. Фото

Украине нужно больше беспилотников и легкобронированной техники. Также есть необходимость в людях, которые обучены работать с беспилотными системами.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Андрея Ермака Павел Палиса. Он также рассказал о совещании президента Владимира Зеленского с военными в Запорожье.

"Сегодня на фронте вместе с президентом. Опять откровенные разговоры с военными. На этот раз – Запорожская область. Здесь сейчас непросто, поэтому приехали сюда, чтобы лично обсудить и понять реальную картину. Ореховский, Степногорский и Гуляйпольский направления принимают штурмы каждый день", – сообщил Палиса.

Он отметил, что противник пробует обойти позиции украинских военных, ищет слабые места, особенно просачивается в последние дни благодаря туману.

"Но несмотря на все, ребята держатся. 65-я механизированная бригада "Великий Луг" и 128-я горно-штурмовая – с характером и опытом. Обсуждали ситуацию на поле боя, потери врага, проблемы с ротациями, с техникой", – рассказал Палиса.

Детали встречи

– Говорили о том, что нужно. Сильные впечатления оставили подразделения, которые уже применяют наземные роботизированные системы для эвакуации раненых. Я видел десятки эвакуаций в различных условиях и знаю, какой ценой это дается. То, что сегодня делают ребята с роботизированными комплексами – это новая возможность для спасения жизни. Многое надо еще улучшать, но прогресс ощутимый.

– Также было и совещание по безопасности о ситуации в области. Враг все чаще бьет по прифронтовым городам – по энергетике, по дорогам, даже по больницам. Мы уже второй раз на этой неделе проводили совещание об усилении безопасности людей в таких районах. Противовоздушная оборона, дроны-перехватчики, сетки на дорогах, энергетика – все это сейчас критично.

– И в ближайшее время на Ставке будем принимать конкретные решения по усилению защиты прифронтовых городов. Возвращаясь из Запорожской области, в очередной раз убеждаюсь: фронт держится не только оружием, а людьми. Теми, кто не сдается даже тогда, когда тяжело. Борьба продолжается!

– 13 ноября Владимир Зеленский посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг". Глава государства вручил бойцам бригады награды и объявил о намерении усилить оборонительные позиции бригады.

– Зеленский записал видеообращение из Запорожья и пообещал в пятницу, 14 ноября, собрать Ставку верховного главнокомандующего по вопросам этого региона, чтобы усилить его и решить проблемные вопросы.

– Во время поездки в Запорожье президент Владимир Зеленский встретился с учениками одной из местных специализированных школ, которая расположена в укрытии. Всего в регионе есть 13 подобных школ, до конца года планируют обустроить еще 11.

