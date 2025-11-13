Зеленский посетил пункт управления бригады, которая ведет оборону на Ореховском направлении, и отметил наградами защитников. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг". Глава государства вручил бойцам бригады награды и объявил о намерении усилить оборонительные позиции бригады.

Об этом стало известно из сообщения Владимира Зеленского. Во время проведенного совещанияпрезидент заслушал доклад об оперативной обстановке, активности оккупантов и их потерях, а также обсудил с воинами приоритетные решения для усиления защиты.

Бригада "Великий Луг" сейчас обороняет Ореховское направление в составе 17-го корпуса.

Среди согласованных мероприятий для усиления бригады: усиление личным составом, обеспечение отдельных видов вооружения и техники, в частности легкобронированных машин, и оснащение подразделений системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отдельно обсудили развитие беспилотных подразделений и масштабирование применения наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых бойцов.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский встретился с воинами Десантно-штурмовых войск, чтобы вручить награды за вклад бойцов в оборону страны от государства-террориста России. Церемония состоялась 8 ноября, в День ДШВ ВС Украины.

Также напомним, что президент вручил государственные награды воинам инженерных войск и поздравил их с профессиональным праздником. Глава государства отметил важную роль инженерных подразделений.

