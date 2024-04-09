'Нужно быстрее действовать': новый министр обороны Болгарии пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине

Новоназначенный временный министр обороны Болгарии Атанас Запрянов пообещал ускорить военную помощь Украине. Выступая на церемонии вступления в должность, он отметил необходимость ускорения доставки Украине двух пакетов военной помощи.

"Мы будем пытаться ускорить помощь Украине. Также будут рассмотрены дальнейшие возможности прямой военной помощи", – сказал Запрянов.

Новый болгарский министр подчеркнул "критическую необходимость скорых действий" по помощи Украине. Запрянов заявил, что временное правительство не может позволить себе длительный период бездействия и должно сделать приоритетом увеличение темпов своей деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Болгарии операция по транспортировке первой партии бронетехники в Украину, которая началась в январе, была завершена только в марте. Именно об этом и говорил Запрянов, отмечая необходимость ускорить доставки в Украину военной помощи.

В свою очередь, его предшественник Тагарев в свою защиту сослался на логистические сложности. По его словам, ускорение было невозможным. Отметим однако, что соглашение о передаче Украине 100 БТР между болгарским и украинским министерствами внутренних дел подписали в Софии еще в августе 2023 года.

А в этом году комитет парламента Болгарии по обороне проголосовал за предоставление Украине непригодных, устаревших или избыточных переносных зенитных ракетных комплексов, а также зенитных ракет разных типов. Ожидается, что ПЗРК можно будет отремонтировать, а затем использовать на поле боя.

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