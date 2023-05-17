'Нужно еще больше консолидации мира для давления на Россию': Зеленский рассказал об обстрелах оккупантов и обратился к партнерам. Видео

В среду, 17 мая, обстрел российских террористов украинской Херсонщины унес жизни еще одного ребенка. Россия усилила обстрелы Сумщины, Черниговщины, Днепропетровщины, Запорожской области, Донбасса. Это в очередной раз доказывает, что миру нужно еще больше консолидироваться для давления на Российскую Федерацию.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам 448 суток войны. Он прокомментировал гибель пятилетнего мальчика в Зеленовке, которого отец на руках принес в больницу.

"Его звали Всеволод. В июле ему должно было исполниться шесть лет. Мои соболезнования родным и близким! Это был очередной артиллерийский удар террористов. Люди просто были на улице возле обычного магазина", – рассказал глава государства.

По его словам, очередные обстрелы Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей снова и снова доказывают, что нужно еще больше:

консолидации мира для давления на Россию;

силы для украинских воинов, чтобы уничтожать каждую позицию террористов;

поддержки для украинцев, чтобы спасать жизнь и возвращать безопасность для наших городов и сел.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении также сообщил, что 17 мая провел новые совещания по укреплению обороны Украины.

Также успешно состоялся визит украинской делегации с Еленой Зеленской в Республику Корея.

"Чиновники, первая леди Украины. Были встречи, переговоры разного уровня, обращение Елены к народу Кореи и всем народам региона на весомом форуме "Азиатское лидерство". Я благодарю господина президента Республики Корея за четкое осуждение российской агрессии и поддержку глобальных усилий ради мира", – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что есть и важное решение Совета Европы – в итоговой резолюции состоявшегося в Исландии саммита зафиксировали поддержку украинской формулы мира.

"И это важно, что Европа настолько консолидирована ради честного мирного плана. Спасибо за это всем лидерам нашей Европы и каждому государству – участнику Совета Европы", – сказал Зеленский.

На основе этой консолидации мир будет ограничивать возможности России и увеличивать наши возможности, подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил Сенат Франции, признавший Голодомор 1932-1933 годов геноцидом.

Зеленский также отметил, что парламент Эстонии принял заявление в поддержку стремления Украины стать членом НАТО.

"Спасибо всему эстонскому народу, всему политическому классу Эстонии за столь четкую поддержку нашей общей евроатлантической безопасности", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский выступил на открытии саммита Совета Европы в Рейкьявике. Он поблагодарил партнеров за поддержку в борьбе с российским агрессором и призвал организовать спецтрибунал для военных преступников Москвы.