"Нужно как можно больше разозлить врага": эксперт по безопасности объяснил стратегию ударов по России

Россия может попытаться провести масштабную мобилизацию после выборов, поэтому Украина должна подойти к этому моменту максимально подготовленной. Последствия войны должны ощутить на себе не только российские военные, но и население страны-агрессора, в частности из-за перебоев с топливом и энергоснабжением.

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Украинские удары по территории России уже носят стратегический характер. Об этом исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

В то же время, по мнению эксперта, их цель должна заключаться не только в уничтожении отдельных объектов, но и в срыве планов Кремля по дальнейшему ведению войны.

Жмайло обратил внимание на информацию о возможной подготовке России к новой масштабной мобилизации. О планах по призыву сотен тысяч человек говорил генерал Павел Палиса.

"Мы наносим по РФ удары стратегического характера. Нам нужно сделать всё, чтобы Россия подошла к этой всеобщей мобилизации в максимально разбалансированном состоянии", — заявил эксперт.

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Одним из направлений должно стать воздействие на моральное состояние потенциальных мобилизованных. Для этого, по мнению Жмайло, российское население должно ощущать непосредственные последствия войны.

"В первую очередь, нужно подорвать моральный дух потенциальных мобилизованных, которых начнут собирать и отправлять на убой. А для этого граждане России должны ощущать последствия этой войны – это энергетика, это удары по логистическим складам, это дефицит топлива", – сказал он.

Жмайло добавил, что Украина должна продолжать использовать различные возможности для давления на военный потенциал России.

"Нам нужно максимально разозлить врага и таким образом сорвать его планы. Это то, чего мы добиваемся", – подчеркнул эксперт.

Отдельно Жмайло прокомментировал предложенное США так называемое энергетическое перемирие. Его реализация возможна при условии наличия действенного механизма контроля и готовности Украины быстро реагировать на возможные нарушения со стороны России.

Мониторинг соблюдения договоренностей могли бы осуществлять американская и европейская разведки. Также может быть создан отдельный координационный или мониторинговый орган.

В то же время ключевым фактором он назвал способность Украины нанести ответный удар в случае срыва договоренностей.

"Соблюдение перемирия, в первую очередь, будет зависеть от нашей способности оперативно, в случае его нарушения, наносить ответные удары по энергетике России", — отметил Жмайло.

Эксперт также объяснил российскую тактику ударов вблизи границ стран ЕС. Атаки на украинские объекты недалеко от Польши являются частью более широкого давления Кремля на европейские государства.

Жмайло отметил, что Россия пытается продемонстрировать европейским странам возможные последствия дальнейшей поддержки Украины.

"Но в чём заключается расчёт России? Она прямо заявляет, что является "собирателем земель Советского Союза". И это очень чёткий сигнал Европе: откажитесь от Украины, это наша территория", — сказал он.

Москва рассчитывает одновременно использовать военные удары, диверсии, кибератаки и политическое влияние в странах Европы.

"Мы будем наносить удары по пограничным пунктам, мы будем угрожать вашим делегациям. Прекращайте приезжать сюда и создавать в отдельные дни "ПВО" над Киевом. Мы будем устраивать диверсии на территории Европы, будем совершать хакерские атаки", – изложил логику Кремля эксперт.

Россия пытается поддерживать политические силы в Европе, выступающие против усиления помощи Украине. Таким образом Москва стремится сформировать в европейском обществе представление о том, что поддержка Украины создает чрезмерную нагрузку на государственные бюджеты.

"Из-за этого вы будете терять власть и ресурсы, пока не откажетесь от поддержки Украины. Итак, это часть российской стратегии. Россияне искренне верят, что смогут достичь этого результата", – подытожил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне опасаются, что диктатор Владимир Путин может объявить новую масштабную мобилизацию для войны в Украине после парламентских выборов, которые пройдут 18–20 сентября. Эти опасения касаются не только обычного населения, но и российских чиновников. На этом фоне в последние месяцы они стремились открыть счета в иностранных банках и перевести активы за границу.

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