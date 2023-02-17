Нужно найти тетради, куда записывали добровольцев в первые дни войны: Гудыменко назвал лучший подход к мобилизации в Украине. Видео

Младший сержант Вооруженных сил Украины, украинский политический деятель и блогер Юрий Гудыменко назвал лучший, по его мнению, подход к мобилизации в Украине. Он предложил призывать в армию мотивированных украинцев из числа тех, кто в первые дни войны записывался добровольцем.

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Об этом Гудыменко рассказал на своем YouTube-канале. Он посоветовал сотрудникам Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) найти тетради, в которые записывали добровольцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Комментируя случаи принудительной мобилизации и вручение повесток на улицах городов или в общественных местах, Юрий Гудыменко признал, что в жизни каждой страны бывают ситуации, когда все средства уже исчерпаны, и она вынуждена проводить принудительную мобилизацию. Однако он убежден, что в Украине такая ситуация еще не наступила и мотивированные добровольцы остались, их нужно просто отыскать.

"Я сам лично сталкивался в 2014 году, когда приходил в военкомат в начале марта записываться добровольцем, и сейчас с этим столкнулись многие мои знакомые. Они говорят: "Когда началась большая война, в феврале прошлого года, мы пришли записываться в военкомат. Там была какая-то тетрадь, мы продиктовали человеку в погонах свои имя, фамилию, номер документа, продиктовали свой номер телефона. Нам сказали, что нам перезвонят и пригласят". Так что, возможно, тем, кто сейчас отвечает за мобилизацию или информационную политику, нужно сначала организовать информационную кампанию – раз. И поднять все старые записи относительно добровольцев – два. И только после этого начинать хватать людей на улицах", – объяснил свою логику Гудыменко.

Также он обратил внимание на то, что принудительная мобилизация пугает людей и настраивает их против Вооруженных сил Украины. Он справедливо отметил, что люди начинают бояться своей армии и людей в камуфляже.

"Мне как части Вооруженных сил Украины хотелось бы, чтобы меня не боялся свой же народ. Я абсолютно уверен, что нормальный системный подход к мобилизации даст необходимое количество людей, и эти люди будут мотивированы. И эти люди будут наиболее эффективны. Намного меньше будет с ними проблем, чем с теми, кого хватают на улицах", – сказал младший сержант ВСУ Гудыменко.

В заключение он обратился к тем, кто отвечает за мобилизацию и информационную политику, с призывом дать шанс добровольцам попасть в армию, потому что "так было бы лучше для всех".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 7 февраля 2023 года в Украине на 90 дней продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации – до 20 мая 2023 года.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву на военную службу подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Как правило, в первую очередь в армию забирают тех, у кого есть опыт в военном деле. В то же время некоторые предприятия могут на время бронировать своих работников от мобилизации.

Вместе с тем в январе и феврале 2023 года участились случаи, когда украинцам начали на улице насильно и с бранью вручать повестки в военкомат. Снятые очевидцами в разных уголках страны видео появляются в сети.

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