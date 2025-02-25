'Нужно повышать скорость и количество': Зеленский призвал инвестировать в небольшие частные компании по производству вооружений. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости увеличить темпы и объемы производства оружия в Украине и Европе. Это нужно делать в частности путем инвестирования в небольшие частные украинские компании.

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Необходимо выйти на такие уровни изготовления вооружения, которые сейчас имеет страна-агрессор РФ. Об этом Зеленский сказал 24 февраля во время своей встречи со СМИ, в которой приняли участие европейские лидеры.

"Нужно повышать скорость и количество изготовления оружия, чтобы выйти на уровни, которые сейчас есть у России. Это может также быть путем инвестиций в украинский ВПК", – отметил он.

Президент рассказал, что в Украине более 200 частных компаний производят большое количество дронов, однако даже небольшие производства нуждаются в финансировании. Кроме того, маленькие частные компании выпускают технику быстрее больших правительственных, так как они не имеют проблемы бюрократии.

Глава государства также напомнил, что бригады наших Сил обороны начали непосредственно получать средства напрямую от государства для закупки необходимого вооружения и техники.

"Это одна из версий, как можно помочь компаниям быстрее производить продукцию… Нам нужно дополнительное финансирование в поддержку украинского производства, непосредственно частного сектора", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина уже успешно применяет против российских оккупационных войск новое оружие отечественного производства. Речь идет о ракетах-дронах "Паляница" и "Пекло", а также ракетах "Рута".

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