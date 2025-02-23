'Паляниця' летит, баллистика готовится': Зеленский рассказал об успехах производства украинского оружия

Украина уже успешно применяет против российских оккупационных войск новое оружие отечественного производства. Речь идет о ракетах-дронах "Паляниця" и "Пекло", а также ракетах "Рута".

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Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025", отвечая на вопрос OBOZ.UA. Онлайн-трансляцию вел YouTube-канал Офиса президента Украины.

"Паляниця" – летит. "Пекло" – летит. "Рута" – летит. Имеют успехи, имеют военные цели, имеют попадания. Только могу поблагодарить наш оборонно-промышленный комплекс, наше производство", – сказал Зеленский.

Он добавил, что это оружие уже используется, а баллистика украинского производства – готовится.

Напомним:

– В декабре 2024 года президент Украины сообщал об успешных испытаниях новой ракеты под названием "Рута".

– В конце 2024-го в Министерстве обороны объявили о том, что ракета-дрон "Паляниця" запущена в серийное производство. Это средство поражения, часть тактико-технических характеристик которого содержится в секрете, было разработано частным стартапом.

– По данным СМИ, "Пекло" запустили в серийное производство сразу после завершения разработки и кодификации.

В ходе пресс-конференции Зеленский также назвал цифры касательно украинского производства вооружения в 2024 году. Это 154 артиллерийские системы, 2,2 миллиона FPV-дронов и 100 тысяч дальнобойных БПЛА.

Деньги на производство шли в пропорции: 30% – США, 30% – Европа, 40% – Украина. В этом году, как ожидает президент, вклад нашей страны в производство будет на уровне 50%.

Как писал OBOZ.UA, форум "Украина. Год 2025" был организован накануне третьей годовщины начала полномасштабной войны. Детальнее о форуме можно почитать в нашем материале по ссылке.

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