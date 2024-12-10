Продолжаются успешные испытания новой ракеты 'Рута': Зеленский отметил ведущих украинских ученых премией им. Патона. Фото и видео

Украина продолжает создавать собственные ракеты и дроны, чтобы эффективно давать отпор стране-агрессору РФ. В настоящее время продолжаются успешные испытания новой ракеты под названием "Рута".

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Об этом 10 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он наградил 91 украинского ученого, ставших лауреатами Национальной премии Украины имени Бориса Патона.

Эти люди являются подтверждением того, что наука в нашей стране жива. Работа ученых дает сейчас конкретные и важные результаты. Сначала у них рождается идея, которая разрабатывается в научном коллективе, воплощается на оборонном предприятии и дальше непосредственно бьет врага на передовой и его территориях.

"Речь, в частности, об украинских ракетах и дронах. Словосочетания, которые недавно были из фантастики. А сегодня – это реальность. Ракета "Паляниця" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасающей реальностью для оккупантов", – сказал Зеленский.

Также это касается украинских дронов. Это и разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts; наши дальнобойные возможности, среди которых дроны "Лютий", Fire Point-1 и другие разработки украинских ученых.

"Все это – украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу тоже. То, что дает Украине силу. То, что дает нам, украинцам, защиту. То, что принесет нам, я уверен, справедливый мир. Ваши работы приближают Украину к этому", – отметил гарант.

Он добавил, что сегодня украинские ученые, разработчики, исследователи, конструкторы, изобретатели на своем месте противодействуют врагу. Наука, наряду с армией и с дипломатией, является такой же действенной силой в противодействии терроризму, который принесли российские оккупанты.

"Сегодня разум – не менее важное оружие и очень действенное наше, украинское оружие, наше оружие для защиты Украины. Потому что современная война – это не только противостояние на поле боя, не только борьба мышц – это и битва интеллекта. А можно сказать: прежде всего битва интеллекта. И вы, наши ученые, особенно в течение последних почти трех сложных лет для Украины, лет войны, имеете. в этих битвах значительные достижения. И я хочу вас за это поблагодарить – вас и всех ваших близких, родных. Благодарю вас очень ото всех украинцев. Благодарю вас!" – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее стало известно, что украинская ракета-дрон "Паляниця" уже запущена в серийное производство. Средство поражения, часть тактико-технических характеристик которого содержатся в секрете, было разработано частным стартапом.

– Также на днях президент Украины Владимир Зеленский передал Силам обороны партию новых дронов-ракет "Пекло". Их дальность составляет 700 км, так что новое оружие не уступает российским ракетам.

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