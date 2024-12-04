Ракета 'Паляниця' уже вышла в серийное производство: Умеров рассказал об успехах

Украинская ракета-дрон "Паляниця" запущена в серийное производство. Средство поражения, часть тактико-технических характеристик которого содержится в секрете, было разработано частным стартапом.

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Об этом в своем блоге на LB сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он добавил, что Украина сейчас делает все, чтобы масштабировать и ускорить свои ракетные программы, потому что это вооружение может кардинально изменить ход войны.

Чиновник отметил: 13 апреля 2022 года, когда Силы обороны потопили флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", нанеся по нему удары с украинского ракетного комплекса "Нептун", стало историческим днем для украинской обороны. С тех пор уже очевидно: у украинского ракетного вооружения есть серьезный потенциал – и его необходимо развивать.

Конечно, добавил Умеров, украинские дроны на поле боя и в глубоком тылу врага творят настоящие чудеса. Однако их мощность и масштабы поражений несоразмерны с теми, которые может нанести ракета. И поскольку в вопросе применения западных ракетных вооружений Украина в определенной степени связана взятыми на себя обязательствами, развитие собственного ракетного потенциала приобретает критическое значение в вопросе обороны и сдерживания агрессора.

"Здесь и проявляется стратегическая важность собственных ракет. Украинские крылатые и баллистические ракеты позволят нашим Вооруженным силам действовать независимо, нанося точечные удары по ключевым объектам врага", – отметил он.

Министр обороны упомянул, что благодаря ракетостроительным инициативам – как государственным, так и частным – в этом году Украина изготовила первые 100 собственных ракет. В частности, было возобновлено и масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун": после модификации они способны поражать цели на большем расстоянии, чем раньше.

Есть новости и о загадочной ракете-дроне "Паляниця".

"Частные предприятия также демонстрируют невероятные результаты. Например, новый стартап реализовал проект ракеты "Паляниця", которая уже вышла в серийное производство благодаря поддержке Минобороны. Это яркий пример того, как государство и частный сектор объединяются для достижения общей цели", – сообщил Умеров.

Средство поражения, наделенное одновременно характеристиками и дрона, и ракеты, со сверхсложным для произнесения оккупантами названием "Паляница", стало известно широкой публике в конце лета этого года. В День Независимости Украины 2024 года о новой разработке украинского оборонпрома, уже успевшей подтвердить свою эффективность в поражении определенных вражеских целей, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил об успешном применении "Паляниці" для уничтожения российского объекта на временно оккупированной территории Украины, добавив, что "России будет сложно, трудно даже сказать, что именно прилетело, сложно противодействовать, но легко понять за что".

Несколько позже было обнародовано немного больше информации о новом вооружении. Известно, что по тактико-техническим характеристикам "Паляниця" подпадает под определение и дрона, и ракеты. Она оснащена твердотопливным ускорителем и реактивным двигателем. В то же время информация о боевой части и системе наведения была засекречена.

Запускается "Паляниця" с наземной платформы. Заявленный радиус действия – до 700 км. Следовательно, в зону поражения дрона-ракеты попадают около 20 российских военных аэродромов, в частности Саваслейка, Морозовск, Энгельс-2, Шайковка, Дягилево, Миллерово.

На разработку "Паляниці" ушло полтора года, ее стоимость составляет менее миллиона долларов, что значительно дешевле стоимости аналогов. К тому же прогнозировалось, что себестоимость производства удастся снизить еще больше.

"Украинская ракетная программа – это не только о войне. Это о независимости, самодостаточности и технологическом прорыве. Наши успехи в ракетостроении доказывают: мы способны создавать оружие, изменяющее правила игры. Эти ракеты защитят нашу землю сегодня. И они обеспечат мир в будущем. Потому что в современном мире победа – это не только вопрос силы, но и вопрос технологий. И в этом нашей стране есть что сказать уже сегодня", – резюмировал Умеров.

Напомним, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки и сделал важное заявление по ракетной программе. По словам главы государства, на заседании его участники заслушали доклад по испытанию новых типов ракет украинского проиизводства, также говорили о разработке, заказе и поставках этих отечественных средств поражения. Зеленский подчеркнул, что производители получили задачу ускорить производство.