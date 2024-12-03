'Ускоряем производство': Зеленский провел заседание Ставки и сделал важное заявление по ракетной программе

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Ключевым вопросом стало производство оружия в Украине.

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Участники Ставки заслушали доклады о ракетной программе, испытаниях новых типов ракет, производстве артиллерии и поставках в войска украинских дронов разных типов. Об этом сообщил сам Зеленский.

"Провел заседание Ставки. Основной вопрос – доклады по контрактам для нашего производства оружия в Украине. Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты", – говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что внимание на заседании уделили также украинской ракетной программе: разработке, заказу и поставках производимых в Украине ракет.

"Был доклад по испытанию новых типов ракет. Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство", – подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, затронули в ходе заседания его участники и приоритетные задачи по контрактам на производство украинской артиллерии.

"Также сегодня провел совещание с премьер-министром Украины, министром энергетики и командующим Воздушными силами. Докладывали о защите объектов энергетики и восстановительных работах. Определили дополнительные приоритеты в переговорах с партнерами по ПВО для Украины", – добавил президент.

Напомним, ранее в этот день Зеленский заслушал доклад Сырского по ситуации на фронте. По словам президента, Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными. В то же время в Запорожском направлении Силы обороны имеют "неплохие оборонительные результаты".

Также Зеленский и Сырский обсудили действия украинских подразделений в районах проведения Курской операции, где украинские воины "продолжают наносить России ощутимые потери" на ее же территории.