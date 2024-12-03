"Есть неплохие результаты": Зеленский заслушал доклад Сырского по ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 декабря, заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. По словам главы государства, на Запорожском направлении есть неплохие оборонительные результаты.

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О докладе Сырского Зеленский информировал в официальном Telegram-канале. По его словам, он касался общей ситуации на фронте и защиты позиций Сил обороны Украины.

"Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными. Благодарен каждому подразделению, которое уничтожает оккупанта и сдерживает российское продвижение. Есть неплохие наши оборонные результаты на Запорожском направлении", – заявил президент.

Также Зеленский и Сырский обсудили действия украинских подразделений в районах проведения Курской операции, говорится в сообщении.

"Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории", – заявил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, важно, что "уже приступают к выполнению своих задач" новоназначенные командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый и заместитель главка ВСУ Олег Апостол.

"Ожидаем эффективности их службы на новых должностях, и это будет прямо влиять на повышение боеспособности ВСУ", – заявил президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным сводки Генерального штаба ВСУ, в течение суток на фронте произошло 201 боевое столкновение. Только на Кураховском и Покровском направлениях воины Сил обороны отразили более 100 вражеских атак. На Курщине произошло 15 боестолкновений, там россияне нанесли 14 авиационных ударов 30 КАБами и совершили 381 артиллерийский обстрел.

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