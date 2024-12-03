За сутки на фронте произошло более 200 боевых столкновений, поражено шесть районов сосредоточения оккупантов и их техники – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает атаковать на большинстве участков фронта, пытаясь прорвать оборону украинских войск и захватить новые территории. В течение суток на разных направлениях было зафиксировано 201 боевое столкновение.

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Наибольшая концентрация боевых действий сохраняется на Кураховском и Покровском направлении, где в целом за сутки украинские защитники отразили более 100 вражеских атак. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 3 декабря.

В течение суток противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 35 авиаударов, задействовал три ракеты и сбросил 53 управляемых авиабомбы. Кроме этого, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 141 – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Александровка, Линовое Сумской области; Глушковка Харьковской области; Даченское, Курахово, Андреевка, Успеновка Донецкой области, Гуляйполе Запорожской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации восемь раз штурмовал в районах населённых пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Петропавловки, Зеленой Рощи, Колесниковки и Лозовой. На этом участке фронта за сутки произошло семь атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг 11 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполевки и Тернов.

Один штурм противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григоровки и Часового Яра.

Девять атак совершил враг на Торецком направлении неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд.

Силы обороны отразили 67 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Катериновка, Антоновка и Ганновка.

На Времивском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар штурмовой авиацией по району населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

Недалеко от острова Казацкий на Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки противника, враг успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 15 боевых столкновений, враг нанес 14 авиационных ударов 30 управляемыми бомбами и совершил 381 артиллерийский обстрел, в том числе три – из РСЗО.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1780 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 22 боевых бронированных машины, 23 артиллерийские системы, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты, 60 автомобилей и 8 единиц специальной техники оккупантов.

Напомним, в ночь на 3 декабря российские войска во время воздушной атаки на Украину ударили по Ривненщине. Вражеский удар пришелся по объекту энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 декабря россияне снова атаковали Тернополь ударными беспилотниками. Захватчики попали "Шахедом" в объект энергетической инфраструктуры.

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