Дальность поражения 700 км: Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов 'Пекло'. Видео

Украина продолжает производство новейших отечественных видов вооружений. В День Вооруженных сил президент Украины Владимир Зеленский передал Силам обороны партию новых дронов-ракет "Пекло".

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Их дальность составляет 700 км, новое оружие не уступает российским ракетам, но стоит значительно дешевле. Об этом сообщил сам Зеленский.

"Дрон-ракета "Пекло". Наше, украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача – наращивать производство и применение. Спасибо каждому и каждой, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине сражаться", – подчеркнул глава государства.

В войска президент передал первую серию ракет-дронов, которые запустили в серийное производство.

К моменту передачи уже состоялось пять успешных применений этого вооружения для поражения вражеских целей.

Тактико-технические характеристики новых дронов-ракет по понятным причинам не разглашаются. При передаче первой партии была озвучена только их дальность: до 700 км. Преодолеть это расстояние "Пекло" может за час.

Также известно, что по своей эффективности украинские ракеты-дроны не уступают отдельным видам российских крылатых ракет, с одним существенным преимуществом: они значительно дешевле.

Участие в мероприятии, кроме главы государства, приняли главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр и советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Напомним, несколько дней назад министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ракета "Паляниця" уже вышла в серийное производство. Чиновник также рассказал о других достижениях украинской "оборонки".