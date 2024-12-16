Наращивают возможности: стало известно, сколько ракет 'Пекло' изготовили в Украине

Украинскую малую крылатую ракету "Пекло" запустили в серийное производство сразу после завершения разработки и кодификации. За последние три месяца компания-производитель изготовила около 100 штук этого вооружения.

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Контракты на его получение заключают те же подразделения ВСУ, которые оперируют дальнобойными дронами. Об этом сообщается в материале "Экономической правды".

Точную цену одной серийной ракеты издание не стало разглашать, в то же время отмечается, что она меньше стоимости украинского дрона-камикадзе "Лютый".

"По словам разработчика, ракета на 70% состоит из украинских компонентов, производимых государственными и частными компаниями. Узких мест в серийном производстве много, поэтому их пытаются нивелировать за счет взаимозаменяемости элементов. Например, ракета сможет работать на разных двигателях в зависимости от их доступности на рынке", – говорится в публикации.

Там напомнили, что за такими изделиями в Украине закрепилось название "ракеты-дроны", потому что именно так президент Владимир Зеленский представил ракету "Паляниця" на День Независимости в этом году. Из открытых источников известно, что она имеет боевую часть весом около 100 кг – в четыре раза меньше, чем на российских "Калибрах", но это в два-четыре раза больше, чем обычно несут украинские дальнобойные дроны.

Украинскую ракету "Пекло" представили в начале декабря 2024-го. Она имеет гораздо меньшую боевую часть, чем "Паляниця", что делает ее очень похожей на дрон-камикадзе. Однако эта ракета способна лететь со скоростью до 700 км/ч (0,57 Маха), в то время как обычные БПЛА – 150-200 км/ч. Также она имеет максимальную дальность полета 700 км. Масса встроенной боевой части составляет ориентировочно 50 кг. Стартует ракета из наземной пусковой установки.

Открытые источники характеризуют ракету "Пекло" как украинский дальнобойный боеприпас большой дальности, имеющий реактивный двигатель и сочетающий черты дронов-камикадзе и крылатых ракет. По мнению одного из разработчиков "Пекла", чисто технически крылатой ракетой беспилотник становится благодаря наличию реактивного двигателя.

"В каком-то смысле название "дроны-ракеты" можно считать справедливым. Когда речь идет о крылатых ракетах, украинцы обычно думают о российских, которые несут боевой заряд в 400 кг и более, двигаются со скоростью около 1000 км/ч, а также имеют несколько систем наведения на цель. В то же время дроны-камикадзе двигаются медленно, имеют в десять раз меньшую боевую часть и менее развитую навигацию. А маленькие крылатые ракеты – это что-то посредине", – объяснила "ЭП".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на вооружение ВСУ передали стойкие украинские дроны-камикадзе ТОККО. Они созданы с учетом высокой стойкости к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

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