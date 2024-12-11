На вооружение ВСУ передали стойкие к РЭБ украинские дроны-камикадзе: что о них известно. Фото

Министерство обороны Украины разрешило использовать в ВСУ отечественный беспилотный авиационный комплекс ТОККО. Эти дроны-камикадзе созданы с учетом высокой стойкости к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники. "Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс ТОККО отечественного производства", – говорится в сообщении.

Комплекс ТОККО имеет две модификации дронов, отличающихся по массе боевой нагрузки. Элементы беспилотников оснащены защитным покрытием, что обеспечивает их эффективную работу в сложных полевых условиях.

Комплекс включает в себя наземную станцию управления, пульт управления, очки для пилота, мачту и много беспилотников.

"Первые дроны-камикадзе ТОККО уже опробовали в реальном бою, они успешно поразили вражескую технику", – подчеркнул заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

В МОУ добавили, что производители и разработчики военной техники, у которых есть вопросы касательно процесса кодификации своей продукции, могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники по электронной почте: [email protected].

Напомним, Вооруженные силы Украины теперь имеют на вооружении украинский роботизированный комплекс с пулеметом Browning 12.7 под названием Droid TW 12.7. Он был официально кодифицирован и допущен к эксплуатации нашими военными.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский передал Силам обороны партию новых дронов-ракет "Пекло". Их дальность составляет 700 км, так что новое оружие не уступает российским ракетам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!