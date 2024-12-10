ВСУ получили на вооружение украинский роботизированный комплекс с пулеметом Browning: что он умеет. Фото и видео

Вооруженные силы Украины теперь имеют на вооружении украинский роботизированный комплекс с пулеметом Browning 12.7 под названием Droid TW 12.7. Он был официально кодифицирован и допущен к эксплуатации нашими военными.

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Об этом 9 декабря сообщили в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что этот комплекс подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний.

Droid TW 12.7 имеет пулемет калибра 12.7 мм, гусеничную платформу для сложных условий, дистанционное управление через планшет и работает на цифровой связи.

"Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины. Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях. Наше преимущество – высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", – сказал замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Боекомплект Droid TW 12.7 составляет 300 патронов, за прицеливание отвечают оптико-электронные системы с тепловизором, а управление осуществляется через планшет или геймпад. Гусеничная платформа с запасом хода в 15 км дает высокую проходимость в сложных условиях.

В украинской компании DevDroid отметили, что срок поставки комплекса составляет до 45 дней, а стоимость варьируется от 26 до 29 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский передал Силам обороны партию новых дронов-ракет "Пекло". Их дальность составляет 700 км, так что новое оружие не уступает российским ракетам.

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