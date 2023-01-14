Нужно только оружие, которое так ждут ВСУ: Зеленский назвал главное, что остановит российский ракетный террор

Президент Владимир Зеленский на фоне трагического удара по Днепру и другим городам Украины 14 января обратился к западным партнерам. Он заявил, что единственный способ остановить российский террор ракетами, артиллерией, иранскими дронами – предоставлять оружие, которое лежит на складах международных союзников.

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Слова гаранта в традиционном вечернем обращении опубликовала пресс-служба Офиса президента. Сегодня перед Украиной встал настоящий вызов – повторить подвиг цивилизованного мира, уничтожившего нацистскую орду (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли это сделать как-то иначе, кроме как на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого надо? То оружие, которое лежит на складах наших партнеров и которого так ждут наши бойцы", – указал лидер нации.

Зеленский подчеркнул, что никакие уговоры не способны остановить террористов в РФ, которые методично забирают жизни украинцев. Они только отнимают драгоценное время.

"Этот дом в Днепре стоял на улице, которая называется Набережная Победы. Когда давали такое название, подразумевалась победа над нацистами во Второй мировой войне. Российские войска переняли все от того врага свободного мира. Это очевидно. И мы должны сделать все, чтобы остановить их, и благодарю всех, кто в этом помогает", – указал президент.

Он также добавил, что на месте трагедии продолжают разбирать завалы, точное число людей, которые оказались под обломками девятиэтажного здания, до сих пор неизвестно. Глава государства выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в этом страшном нападении на мирных людей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Офисе президента прокомментировали ракетный удар, который Россия в субботу нанесла по Днепру. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал немедленно исключить РФ из Совбеза Организации Объединенных Наций.

Самому младшему ребенку, который пострадал в результате атаки РФ по девятиэтажке в Днепре, всего три года. В Днепровской ОВА указали, что в общей сложности уже известно о 39 раненых. 5 человек российские оккупанты убили.

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