'Нужно время на восстановление генерации': Зеленский призвал потреблять электроэнергию 'рационально и продуманно'. Видео

Украинская энергетика в результате российских атак потеряла существенную часть генерации, для восстановления которой потребуется много времени и усилий. Сейчас есть потребность в очень рациональном, продуманном потреблении электричества.

Об этом в вечернем обращении к украинским 17 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал энергетические компании, правительство и представителей местных властей обеспечить полное информирование общества о том, как происходит сейчас отключение электричества и когда идет пиковая нагрузка на систему, а также украинцев – сознательно относиться к потреблению электричества.

Президент уточнил, что провел детальный разговор по защите и возобновлению украинской энергетики. В совещании приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, военные и представители энергокомпаний.

"Нужно много усилий для дальнейшего развития энергетики – новой энергетики, которая будет способна работать, несмотря на угрозы российского террора. Плюс уже готовимся к следующему отопительному сезону, и это предполагает, в частности, плановые ремонты и подготовку атомной генерации. Поэтому сейчас снова есть потребность в очень рациональном, продуманном потреблении электричества", – подчеркнул глава государства.

О ситуации на фронте

Зеленский провел заседание с военным командованием страны, на котором докладывал, в частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Харьковское направление. Силы обороны сдерживают давление врага в районах Волчанска, Липцев, Купянска.

"Мы сдерживаем российское давление. Спасибо каждой бригаде, каждому подразделению", – подчеркнул Зеленский.

Донецкое направление. Президент отметил, что им также уделяется неизменное внимание, прежде всего Покровскому – "там сейчас наиболее жестко, самое большое количество боев".

"Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и в то же время попытки укрепить его пропаганду – пропаганду, направленную и на мировых лидеров. Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной. Наша задача – сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию – то, как мы приближаем справедливый мир", – сказал украинский лидер.

О международной работе

Зеленский провел совещание по подготовке первого саммита мира, который состоится в июне в Швейцарии.

"Уже сейчас есть согласие от государств со всех континентов на участие в Саммите. Обязательно продолжим на всех уровнях работать, чтобы встреча стала результативной. Я продолжу коммуникацию с лидерами, команда продолжит работу на уровне советников по национальной безопасности, а также МИД, парламент, общественные лидеры… И наши неформальные связи с партнерами используем также", – рассказал украинский лидер.

"Украина и многие другие страны уже прошли через такое количество российских подлостей и обмана – российских нарушений договоров и обещаний, что только мировое большинство вместе способно обеспечить действенное принуждение России к уважению Устава ООН, к международному праву и к настоящему миру", – убежден Зеленский.

В заключение он добавил, что никогда российский террор не будет оставаться безнаказанным.

"Мы шаг за шагом делаем так, чтобы российское государство испытывало последствия и цену своего зла. Спасибо всем, кто работает ради этого, кто производит наши дроны, наше оружие. И всем, кто его применяет – применяет метко", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 мая Зеленский подписал закон, разрешающий некоторым категориям заключенных добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ. Они будут проходить службу в специальных подразделениях под административным наблюдением командира воинской части.

– Также в этот день президент подписал закон о резком повышении штрафов за нарушение правил военного учета.

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