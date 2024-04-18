'Нужны средства РЭБ': в ОК 'Юг' рассказали, что мешает ВСУ расширить плацдарм на левобережье Днепра

Для того, чтобы украинские военные могли проводить работу по расширению плацдарма на левобережье Днепра, им нужны средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Воевать Силам обороны есть чем, но самое главное – это возможность защищаться.

РЭБ необходимы нашим воинам для защиты от атак вражеских дронов. Об этом в среду, 17 апреля, в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Потому что удерживать плацдарм в условиях, когда атакуют, фактически насыпают с воздуха, дроны, очень тяжело", – объяснила она.

По словам Гуменюк, средства РЭБ очень помогают этому противодействовать, что позволяет нашим воинам проводить мероприятия по расширению плацдарма.

"Когда они чувствуют себя защищенными и могут останавливать дроны фактически в воздухе, приземляя их средствами радиоэлектронной борьбы, потому что применять огненное поражение по дронам очень тяжело", – говорит Гуменюк.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия на Херсонском направлении продолжает попытки вытеснить Силы обороны Украины из плацдармов на левобережье Днепра. 16 апреля войска РФ совершили пять безуспешных атак в районе села Крынки Херсонской области.

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