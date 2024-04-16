Враг не отказывается от попыток выбить ВСУ с левобережья Днепра: были отбиты пять атак армии РФ – Генштаб

Российская оккупационная армия на Херсонском направлении продолжает попытки вытеснить Силы обороны Украины из плацдармов на левобережье Днепра. 16 апреля войска РФ совершили пять безуспешных атак в районе села Крынки на Херсонщине.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, обнародованной вечером во вторник, 16 апреля (по состоянию на 18:00) в Facebook. Пресс-служба напомнила, что текущие сутки – 783 в полномасштабной войне, которую развязала против нашего государства Российская Федерация.

Что касается деталей о ситуации на Херсонском направлении, то оккупанты ударили из авиации по населенных пунктах Берислав, Одрадокаменка и Казацкое. Около 20 населенных пунктов россияне обстреляли из артиллерии и минометов. Среди них Львово, Тягинка, Ивановка, Новотягинка Херсонской области.

Всего в течение суток в Украине было зафиксировано 50 боевых столкновений.

Враг нанес два ракетных и 43 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях армия России сохраняет военное присутствие у границы, продолжает строить фортификации и ведет диверсионно-разведывательную деятельность. Россияне обстреливают наши населенные пункты со своей территории. Авиационные атаки произошли в районах Поповки и Воздвиженской Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Лисковщина Черниговской области, Старая Гута, Хлебороб, Ромашково, Свободная Слобода Сумской области.

На Купянском направлении наступательных (штурмовых) действий оккупантов в эти сутки не было. Противник совершил авиаудары в районах Глушковки, Колесниковки, Берестового. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены шесть атак в районах Тернов, Торского, Григорьевки на Донетчине и Серебрянского лесничества на Луганщине. Противник обстрелял из авиации Терны и Заречное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области и Терни Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши Герои отбили 12 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка. Там враг при поддержке авиации пытался улучшить свое тактическое положение. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Обстрелы из российской артиллерии и минометов пережили более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отбито девять атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово. Там захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей. В районах населенных пунктов Первомайское, Соловьево, Новобахмутовка, Александрополь Донецкой области произошли вражеские авиаудары. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки и Новомихайловки. Там ВС РФ 14 раз пытались прорвать нашу оборону. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Антоновки и Константиновки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

В течение 16 апреля авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава и одному пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава захватчиков.

Как писал OBOZ.UA, американский генерал-майор в отставке Дэвид Грандж считает, что оккупационные войска России этой весной, скорее всего, будут нацелены на лимитированные атаки, а летом попытаются совершить более масштабное наступление.

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