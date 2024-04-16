"Сейчас самое время перестраиваться на игру в долгую": американский генерал дал прогноз по войне в Украине

Мобилизация важна для Украины, потому что стране нужно перестроиться на войну "в долгую". Оккупационные войска России этой весной, скорее всего, будут нацелены на лимитированные атаки, а летом попытаются совершить более масштабное наступление.

Своим прогнозом в интервью "Радио Свобода" поделился американский генерал-майор в отставке Дэвид Грандж, соучредитель благотворительного фонда Osprey Global Solutions Ukraine. По его мнению, "война будет длиться долго".

"И вот почему я это говорю. Если цель состоит в том, чтобы восстановить границы по состоянию на 2014 год, это потребует много усилий. Чтобы защитить то, что сейчас находится под контролем Киева – для этого тоже нужно время. Именно поэтому мобилизация так важна для Украины сейчас... Сейчас самое время перестраиваться на игру в долгую, потому что это кончится не скоро", – заявил Грандж.

Когда его спросили о вероятном сценарии дальнейших боевых действий, военный ответил, что россияне, как полагает он, будут пытаться "проводить лимитированные атаки, особенно этой весной".

У ВС РФ были ограниченные успехи в последнее время – но они значимы для диктатора Владимира Путина и его пропаганды. "Я думаю, что будет более масштабное наступление летом", – предположил эксперт.

Многие факторы будут влиять на ситуацию. Например, примут ли Соединенные Штаты решение о помощи Украине, сможет ли Европа усилить поддержку. Грандж указал на то, что "ресурсы начинают сокращаться у всех", включая Америку. "А нам нужно иметь собственные резервы для других угроз, стоящих перед нами или перед нашими союзниками, кроме Украины. А это очень сложно", – заявил он.

Действия РФ, по мнению генерал-майора в отставке, способны сдержать две вещи: вооружение и асимметричное ведение войны. Последнее у Украины получается очень хорошо.

"Я имею в виду спецоперации. Я имею в виду, что происходит в Черном море. То, что происходит в России, то, что происходит по линии фронта. Это имеет невероятный психологический эффект и создает условия для маневрирования и остальных конвенционных операций. Так что, я думаю, Украине следует продолжать в том же духе, если не увеличивать масштабы таких операций. Они справляются очень хорошо", – похвалил Силы обороны Грандж.

Как писал OBOZ.UA, Украина начала регулярно атаковать объекты военно-промышленного комплекса на территории России. Оккупанты вынуждены сбалансировать риски, чтобы попытаться защитить потенциальные цели, заявила ранее разведка Великобритании.

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