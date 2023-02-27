Нью-Йорк услышал истории из музея 'Голоса Мирных': мэр города выразил поддержку украинцам

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2023 года, в Нью-Йорке состоялся юбилейный благотворительный концерт Stand with Ukraine 365. Участники и зрители мероприятия имели возможность услышать истории пострадавших от войны украинцев в видеоролике от Музея "Голоса Мирных" Рината Ахметова.

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Во время концерта выступили городские головы сразу двух Нью-Йорков. Мэр Эрик Адамс, возглавляющий город в Соединенных Штатах, произнес речь лично. А мэр Нью-Йорка на Донетчине Николай Ленко присоединился к мероприятию видеосвязью.

"Я счастлив быть здесь, когда Нью-Йорк демонстрирует свою поддержку украинскому народу. Давайте и дальше возносить свои молитвы за украинский народ. Давайте и дальше призывать к прекращению этой бессмысленной войны и продолжать следить за процветанием мужественного народа Украины", — отметил Эрик Адамс.

Дистанционно в мероприятии также приняли участие мэр Мариуполя Вадим Бойченко, защитница "Азовстали" Пташка, звезда футбола Сергей Кравцов, группа BoomBox. На концерте выступили профессионалы из мира кино, музыки и пляски Украины, США и других стран мира. В качестве почетных гостей посетили раненые украинские воины.

Собрание от приобретенных цветков будет передано на помощь пострадавшим от войны детям Украины и раненым защитникам нашей страны.

Видеоролик, представленный Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, рассказывает сильные и страшные истории пострадавших от войны украинцев.

Эти истории стали частью архива Музея — самого масштабного в мире архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй. Расскажите свою на https://civilvoicesmuseum.org или бесплатной горячей линии 0(800) 509 001