Во время освобождения Кувейта и последующей интервенции в Ирак с принуждением Саддама к миру коалиция потеряла:

Видео дня

40 самолетов, среди которых 12 - из-за поломок или дружеского огня. Преимущественно дружеского огня.

23 вертолета, среди них только 5 – из-за действий противника. 18 – поломки или дружеский огонь. Преимущественно дружеский огонь.

Статистика во время войны 2003 года не сильно изменилась. Там вообще буквально первый сбитый самолет – британский "Торнадо", сбитый американским ПВО. Оба пилота погибли.

Большинство потерь - из-за технических проблем, ошибок экипажа или дружеского огня.

Это, к сожалению, только в советской пропаганде пилоты если погибают – то из-за действий коварного врага. Война в воздухе из-за сложности техники и стрессовости и для пилотов, и для ПВО – это всегда такие риски.