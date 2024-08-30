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Юрий Богданов
Юрий Богданов
Частный предприниматель, бизнес-консультант

Блог | О F-16 и очередных приступах "зрады": какова реальность?

О F-16 и очередных приступах 'зрады': какова реальность?

Во время освобождения Кувейта и последующей интервенции в Ирак с принуждением Саддама к миру коалиция потеряла:

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40 самолетов, среди которых 12 - из-за поломок или дружеского огня. Преимущественно дружеского огня.

23 вертолета, среди них только 5 – из-за действий противника. 18 – поломки или дружеский огонь. Преимущественно дружеский огонь.

Статистика во время войны 2003 года не сильно изменилась. Там вообще буквально первый сбитый самолет – британский "Торнадо", сбитый американским ПВО. Оба пилота погибли.

Большинство потерь - из-за технических проблем, ошибок экипажа или дружеского огня.

Это, к сожалению, только в советской пропаганде пилоты если погибают – то из-за действий коварного врага. Война в воздухе из-за сложности техники и стрессовости и для пилотов, и для ПВО – это всегда такие риски.

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