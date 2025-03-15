'О мире речь не идет': Россия хочет окружить ВСУ на Курском направлении, но на территории Украины – Зеленский

Украинские воины продолжают бои в Курской области РФ, их окружения нет. Но у врага есть такие планы – и для этого оккупанты планируют наступление на территории Украины.

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На брифинге в Киеве 15 марта, после онлайн-саммита "коалиции желающих", президент Владимир Зеленский подчеркнул: командование знает об этой задумке противника. С какой именно стороны агрессор хотел бы окружить ВСУ на Курщине, он не уточнил, но очевидно, что речь идет о Сумщине.

"Что это за сигналы, которые были от российской стороны? Я считаю, что как раз российская сторона хочет окружить украинских военных. На том же [Курском] направлении, но на территории Украины.

Важно, что наши войска это знают, командование знает, мы четко пониманием, где они это хотят сделать", – сказал глава государства.

Войска страны-агрессора стремятся к максимальному присутствию на территории Украины. И в этом ничего нового нет, сказал президент.

"У партнеров есть спутники, пусть посмотрят, где есть накопление российских войск сегодня и куда они направлены. Это очень важный момент. И тогда станет понятно для чего. Тое есть о мире в таких шагах там речь не идет", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, ранее в субботу, 15 марта, после доклада Александра Сырского Владимир Зеленский заявил, что окружения украинских защитников в Курской области нет, в то же время Россия накапливает силы для удара по Сумщине.

"Видим направления вдоль нашей восточной границы Украины, где российская армия накапливает силы. Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать", – сообщал президент.

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