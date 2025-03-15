Зеленский после доклада Сырского по Курщине: задача выполняется, окружения нет

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция украинских военных на Курщине продолжается, подразделения Сил обороны Украины выполняют задачи "именно так, как это нужно". Окружения украинских защитников нет, в то же время Россия накапливает силы для удара по Сумщине.

Видео дня

Такое заявление Зеленский сделал после доклада главнокомандующего Александра Сырского. "Доклад Главкома Сырского. Защита позиций на Донетчине и других участках фронта. Благодарна всем украинским подразделениям за устойчивость и эффективность в уничтожении оккупанта", - написал он в официальном Telegram-канале.

Зеленский добавил, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована.

По Курщине – операция украинских сил в определенных районах этого российского региона продолжается, заявил глава государства.

"Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было отвлечено значительное количество российских сил по другим направлениям. Наши войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи на Курщине. Окружения наших войск нет", – говорится в сообщении.

В то же время, по словам Зеленского, враг планирует удар по Сумщине:

"Видим направления вдоль нашей восточной границы Украины, где российская армия накапливает силы. Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать"

Президент добавил: хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует российский диктатор Владимир Путин, к чему готовится и что будет игнорировать.

"Накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и дальше. Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы", – заявил украинский лидер.

Дополняется...