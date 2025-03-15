ВСУ удерживают тактически выгодный рубеж обороны на Курщине: Бутусов опроверг данные об окружении

Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи на Курском направлении. Силы обороны удерживают тактически выгодный рубеж обороны.

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При этом об окружении украинских войск в Курской области речь не идет. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, ни одно подразделение не отрезано на территории Курской области. Бутусов подчеркнул, что украинские защитники удерживают тактически выгодный рубеж обороны.

Журналист заявил, что удержание под контролем определенных позиций играет ключевую роль в обороне пограничной полосы. Кроме того, он опроверг заявления об угрозе масштабного наступления российских войск.

"Угроза масштабного наступления на Сумы и Сумскую область значительными силами сейчас отсутствует. Атаки малых групп возможны, но на короткое расстояние, без возможности далеко продвигаться", – заявил Бутусов.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 13 марта заявил об окружении украинских сил на Курщине. Когда же это безосновательное заявление повторил президент США Дональд Трамп, "украсив" его утверждением о "тысячах украинских военных", Путин заявил, что якобы готов сохранить украинцам жизнь, если Киев отдаст приказ своим войскам на Курщине сложить оружие.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о настоящих целях и результатах Курской операции Вооруженных сил Украины. Она имела важное стратегическое значение в условиях активных боевых действий на востоке Украины.

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