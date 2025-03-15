Зачем Путину заявления об 'окружении' ВСУ на Курщине: аналитики объяснили нюанс

Российский диктатор Владимир Путин 13 марта заявил об окружении украинских сил на Курщине. Когда же это безосновательное заявление повторил президент США Дональд Трамп, "украсив" его утверждением о "тысячах украинских военных", Путин заявил, что якобы готов сохранить украинцам жизнь, если Киев отдаст приказ своим войскам на Курщине сложить оружие.

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Заявления об окружении, никаких подтверждений которого нет, и "помиловании" якобы "окруженных" украинских военных нужны Путину для того, чтобы отвлечь внимание от фактического отказа от предложения США о 30-дневном перемирии. Об этом говорится в аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

В России продолжают разгонять историю с якобы окруженной на Курщине частью украинских войск. Старт этой информационной кампании дал лично Путин, который 13 марта заявил, что российские войска "изолировали" украинские силы в Курской области и что небольшие группы украинских сил "не могут" отступить с позиций в Курской области.

Диктатор также анонсировал "физическую блокаду" украинских сил российскими войсками "в ближайшие дни", после чего, мол, украинские воины не выйдут с Курщины живыми.

На следующий день, во время заседания российского Совбеза, Путин снова повторил, что российские войска "заблокировали" неопределенные украинские силы в Курской области.

Аналитики ISW не нашли никаких доказательств окружения значительной украинской группировки не только на Курщине, но и где-либо еще вдоль линии фронта в Украине. Также заявления российского диктатора об "окружении" 14 марта опроверг украинский Генштаб. В ГШ ВСУ официально заявили, что Россия фабрикует заявления о якобы "окружении" украинских военных с целью повлиять на политическую и информационную ситуацию на фоне усилий США по прекращению войны и установлению временного перемирия перед началом мирных переговоров.

В Генштабе также подчеркнули, что Силы обороны перегруппировались и отошли на более выгодные оборонительные позиции в Курской области и что они не находятся под угрозой окружения.

Нет единодушия по поводу продвижения тезиса об "окружении" или "блокировании" россиянами украинцев на Курщине даже в Z-сообществе, хотя, предположили аналитики, так называемые российские "военкоры" могут и изменить свои заявления, чтобы не противоречить российскому диктатору.

Тем не менее, 12 и 13 марта некоторые Z-пропагандисты заявляли, что российские войска окружили неопределенное количество украинских сил в неопределенном районе Курской области, но большинство их коллег 13 и 14 марта публиковали карты, фиксирующие наличие путей отхода для украинских войск с позиций на Курщине в Сумскую область.

"По крайней мере, один российский военный блогер прямо поставил под сомнение утверждение о том, что российские силы окружили украинские силы в Курской области 12 марта, а другой 12 марта пожаловался, что российские силы не могут окружить украинские силы в Курской области, потому что российские войска не могут совершать быстрые механизированные прорывы в украинский тыл", – говорится в материале ISW.

При этом, добавляют аналитики, в голове у Путина украинские военные на Курщине попадали в "окружение" уже не раз. В частности, в октябре 2024 года Путин заявлял, что российские войска "окружили" 2000 украинских военных в Курской области, но ISW не нашел не только ни одного визуального подтверждения этого заявления, а даже не встречал ни одного сообщения с подобными тезисами от российских "военных блогеров".

К тому же, добавляют аналитики, на протяжении всей Курской операции Украины Путин отказывается признавать тот факт, что украинский выступ на Курщине простирался от контролируемого Украиной участка российско-украинской границы, что делает окружение группировки, задействованной в операции, маловероятным.

Впрочем, независимо от того, верит ли сам Путин в собственные утверждения о якобы окружении украинских военных на Курщине, то, что в них поверил Трамп, российский диктатор использовал в своих целях.

Так, после заявлений Путина Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что российские войска якобы "полностью окружили" "тысячи" украинских военных в Курской области, и призвал Путина "пощадить" их жизни. Путин с радостью ухватился за это заявление Трампа и ответил президенту США во время заседания Совбеза РФ 14 марта.

Диктатор заявил, что российские войска будут якобы гарантировать "жизнь и достойное обращение" с украинскими военными в Курской области, если украинские силы сдадутся.

"Путин повторил необоснованные заявления о том, что украинские силы в Курской области совершили преступления против российских мирных жителей в этом районе, и заявил, что Россия считает украинское вторжение актом "терроризма". Он заявил, что украинские власти должны приказать украинским силам сдаться, чтобы Россия выполнила просьбу Трампа. Путин пытается представить себя умным и милосердным лидером, с которым президент Трамп может общаться, и создать новый нарратив, чтобы отвлечь внимание от решения Путина отклонить предложение США и Украины о прекращении огня 13 марта", – раскрыли мотивы диктатора в ISW.

Напомним, ранее в ISW пришли к выводу, что последние заявления Кремля свидетельствуют о том, что Путин не поддержал инициативу Трампа. Российский диктатор не заинтересован ни во временном прекращении огня, ни тем более в завершении войны против Украины до достижения его максималистских целей – полной капитуляции Украины.

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