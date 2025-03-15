Заявления Кремля свидетельствуют о том, что Путин не поддержал инициативу Трампа – аналитики ISW

Прозвучавшие из Кремля после встречи российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом заявили: Россия де-факто отказалась от предложения о временном прекращении огня. Кремль по-прежнему не желает участвовать в добросовестных переговорах по завершению российско-украинской войны.

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То же заявляют и представители американской разведки, подчеркивающие в своих отчетах, что Путин не отказался от желания заставить Украину к полной капитуляции. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Публичные заявления Кремля после встречи Путина и Уиткоффа лишь в очередной раз подтвердили, что российский диктатор отказался от предложения США о прекращении огня и не желает участвовать в добросовестных переговорах по завершению агрессивной войны России против Украины.

Так, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин принял Уиткоффа в Москве вечером 13 марта и повторил, что диктатор "поддерживает позицию Трампа по урегулированию в Украине", но есть два вопроса, на которые нужно ответить вместе". По словам Пескова, Путин через Уиткоффа передал сообщение Трампу и что руководители США и РФ должны провести прямой телефонный разговор. На данный момент детали такого разговора якобы определяются, однако публично никаких подробностей по этому поводу не обнародовала ни одна из сторон.

"Акцент Пескова на прямом разговоре между Путиным и Трампом и постоянный отказ Путина принять предложенное Украиной и США прекращение огня свидетельствует о том, что Путин, вероятно, намерен отвлечь внимание и затянуть любые переговоры о предстоящем прекращении огня в Украине. Недавние призывы Путина к прямому телефонному разговору с Трампом являются лишь последним событием в попытках Путина представить Россию и Соединенные Штаты в качестве равных на глобальной арене", – отметили в ISW.

О стремлении Путина затянуть переговоры о временном перемирии ранее заявляли неназванные инсайдеры из окружения российского диктатора. И его публичные заявления только подтверждают эти инсайды.

В ISW также напомнили о недавней утечке документов аналитического центра, близкого к Пятой службе Федеральной безопасности России (ФСБ). Эти документы подтверждают, что Кремль не заинтересован в прекращении огня раньше, чем в 2026 году. Правда, по мнению аналитиков ISW, эти утечки могут быть инспирированы российскими спецслужбами и являться частью "переговорной стратегии" РФ, заключающейся в подталкивании США к пересмотру соглашения с Украиной о временном прекращении огня.

Между тем, разведка США в своих отчетах для Белого дома продолжает настаивать на том, что Путин не желает заканчивать войну против Украины и по-прежнему стремится завоевать ее полностью. В частности, большой материал на основе сообщений источников в американской разведке опубликовало издание The Washington Post. В частности, в секретном отчете от 6 марта американская разведка констатировала, что Путин не отказался от намерений подчинить себе Украину. И даже в случае, если он согласится на временное прекращение огня, паузу Кремль использует для отдыха и переоснащения своих войск. И как только это будет сделано, Россия практически наверняка нарушит соглашение и обвинит в этом Украину.

К аналогичным выводам пришли и разведки стран-союзниц США. Они чуть ли не в один голос, как сообщают источники, утверждают: нет никаких разведывательных данных, свидетельствующих о том, что Путин готов к мирному соглашению.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль сохраняет свои давние цели в Украине, означающие полную капитуляцию Украины, и Кремль сохранил свою экспансионистскую риторику, несмотря на недавние переговоры с администрацией Трампа о мире в Украине", – отметили в ISW.

В то же время аналитики подчеркнули: Путин воспользовался безосновательным заявлением Трампа о якобы окружении российскими силами "тысяч украинских военных" в Курской области. Несмотря на то, что никаких подтверждений такого окружения нет, Трамп в своей соцсети призвал российского диктатора "пощадить их жизни".

И Путин мгновенно на эту просьбу отреагировал. Во время заседания Совбеза РФ 14 марта он заявил, что российские войска (которые регулярно кичатся казнями военнопленных украинцев) будут гарантировать "жизнь и достойное обращение" с украинскими военными в Курской области, если украинские силы сдадутся.

Заявление Трампа Путин использовал для повторения необоснованных обвинений украинских военных в якобы совершении в Курской области преступлений против гражданского населения. Диктатор добавил, что Россия считает украинскую операцию актом "терроризма". Также он потребовал от Киева приказа украинским военным в Курщине сложить оружие, чтобы Россия смогла взять их в плен и выполнить просьбу Трампа.

"Путин пытается представить себя умным и милосердным лидером, с которым президент Трамп может общаться, и создать новый нарратив, чтобы отвлечь внимание от своего решения отклонить предложение США и Украины о прекращении огня 13 марта", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина о прекращении огня. Он выдал, что якобы "согласен" с предложением о временном прекращении огня и что "сама идея правильная", но прекращение боевых действий "должно быть таким, чтобы привести к долгосрочному миру и устранить первопричины" войны. Другими словами, считают аналитики, Путин отбросил один из главных принципов американо-украинского предложения, согласно которому временное прекращение огня должно предшествовать официальным переговорам о прекращении войны.

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