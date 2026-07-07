"Объект, на котором произошли взрывы в Вишневом, не подчиняется ВСУ": в Генштабе напомнили о распоряжении главнокомандующего

В Вишневом Киевской области во время российского авиаудара 6 июля после взрывов якобы произошла повторная детонация. Однако объект, где люди услышали повторные взрывы, не имеет отношения к Вооруженным Силам Украины.

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Об этом 7 июля заявил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий. Он также напомнил о запрете главнокомандующего на размещение военных объектов рядом с гражданской застройкой.

Что говорят в Генштабе

"Объект, на котором произошли взрывы в Вишневом Киевской области, не входит в сферу управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины", – в частности, сказал Дмитрий Лиховий.

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Он подчеркнул: у украинских защитников действует распоряжение главнокомандующего ВСУ о запрете на размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей.

Отдельно Дмитрий Лиховий отметил, что ВСУ выражают соболезнования мирным жителям, пострадавшим во время российской атаки.

Удар по Вишневому

В ночь на 6 июля страна-террорист РФ нанесла комбинированный удар по Вишневому Киевской области – после одного из ракетных ударов произошла повторная детонация, которая привела к значительным разрушениям в городе. Из-за опасности была эвакуирована часть жителей, а поезда, которые должны были проходить через населенный пункт, перенаправляли по другим маршрутам.

7 июля в городе продолжались поисково-аварийные работы. К сожалению, в результате атаки были повреждены многие частные дома, а несколько улиц были буквально уничтожены – они превратились в сплошное пепелище.

Кроме того, в городе повреждены промышленные предприятия, торговые, складские, административные и производственные здания, помещения управления полиции, пункт базирования службы экстренной медицинской помощи и автомобили.

Всего речь идет о более чем 250 объектах, а сама атака унесла жизни 8 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, главной целью которого был Киев. В городе после ракетных и дронных ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

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