Обещали работу на фабрике шампуня: в The Telegraph раскрыли, как Россия заманивает африканцев на войну против Украины

В течение последних месяцев страна-агрессор Россия активно заманивает иностранцев на войну против Украины, используя обман. Так, десятки или даже сотни мужчин из стран Африки и Азии, в частности из Камеруна, Сенегала, Зимбабве и Бангладеш, прибывают в РФ якобы для работы, а взамен попадают на фронт как пехота для пополнения истощенной российской армии.

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Об этом сообщает The Telegraph. Издание рассказало истории нескольких африканцев, которые, соблазнившись работой на шампуневой фабрике в Москве или посудомойщиком в Луганске, оказались в мясных штурмах.

Так, 36-летний Джин Онана из Камеруна прилетел в российскую столицу, где ему пообещали трудоустройство на фабрике по производству шампуня. Вместо этого мужчину задержали, заставили подписать контракт с армией РФ и отправили на обучение в Ростов-на-Дону и оккупированный Луганск. По его словам, в подразделении было еще около десяти иностранцев – жители Бангладеш, Зимбабве, Бразилии.

Африканец рассказывал, что на пятинедельных учениях ему еще разрешали звонить домой, а по дороге на фронт забирали телефон и документы. Во время штурма на востоке он выжил единственным из девяти в своей группе. Раненый "доброволец" провел шесть дней в бункере среди трупов, пока его не взяли в плен украинские военные.

Похожим образом в ряды ВС РФ попал 25-летний Малик Диоп из Сенегала. Его россияне заманили обещаниями мыть посуду во временно оккупированном Луганске – за $5700 в месяц. Через неделю иностранцу дали автомат и отправили на передовую под Торецк.

"Мы видели много мертвых тел в лесу. Это было ужасно", – вспомнил он, добавив: как только смог, бросил оружие и дезертировал, но через два дня его схватили россияне.

The Telegraph пишет, что многим другим африканцам так не повезло. В камерунских соцсетях все чаще появляются сообщения о пропавших мужчинах, которые уехали "на заработки" в Россию. Нередко там публикуют фото погибших земляков в российской военной форме. Один из аккаунтов зафиксировал более 60 таких случаев.

Отмечается, что Россия все активнее обманом вербует иностранцев в ряды ВС РФ, чтобы компенсировать значительные потери личного состава, которые, по оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), достигают почти миллиона человек. Гражданам стран Африки и Азии обещают зарплаты, значительно выше тех, которые они получают на родине. Например, в Камеруне солдаты получают всего 67 фунтов в месяц, тогда как в России им предлагают до 1500 фунтов.

"Правительство Камеруна настолько обеспокоено количеством солдат, которые, как считается, дезертируют из его армии и направляются в Россию, что в марте ужесточило ограничения на выезд военнослужащих из западноафриканской страны. Многие африканские новобранцы не вернулись, став жертвами самоубийственной пехотной тактики, в результате которой российские войска ежедневно теряют в среднем более 1100 человек, имея лишь небольшие территориальные достижения", – говорится в публикации.

Кроме этого, по данным Глобальной инициативы против транснациональной преступности, страна-агрессор Россия использует женщин из Африки на производстве дронов-камикадзе типа Shahed в экономической зоне "Елабуга". Еще в прошлом году сообщалось о случаях, когда иностранок заманивали обещаниями образования и работы в РФ, но на самом деле они оказывались именно на российский военном объекте.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из направлений фронта воины ВСУ взяли в плен солдата армии РФ из Западной Африки. Он рассказал, что приехал учиться в российский город Саратов, а взамен попал на войну против Украины.

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