Украинские защитники взяли в плен оккупанта родом из Западной Африки. Видео

Украинские воины взяли в плен оккупанта родом из Западной Африки. Он вместе с еще пятью захватчиками пытался штурмовать позиции защитников на одном из направлений, остальные оккупанты в ходе боя были ликвидированы.

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Во время допроса пленный рассказал, что его мобилизовали в ряды российской армии после того, как он приехал учиться в российский Саратов. Видео с пленным опубликовали на Facebook-странице Сводной стрелковой бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Экзотическое пополнение обменного фонда – пленение выходца из Западной Африки, который пришел на украинскую землю, чтобы убивать украинцев – обеспечили воины из рядов Сводной стрелковой бригады и 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Защитники отразили российский штурм на украинские позиции, уничтожив пятерых российских штурмовиков. Попавший в плен африканец оказался единственным оккупантом из этой штурмовой группы, которому удалось выжить.

"Военнопленный рассказал, что родом из Западной Африки, и что он приехал учиться в российский город Саратов, откуда его и мобилизовали в армию захватчиков. Украинские военные оказали пленному необходимую медицинскую помощь, накормили и напоили его. В знак благодарности африканец из российской армии поблагодарил бойцов за то, что те сохранили ему жизнь. В дальнейшем военнопленным будут заниматься соответствующие службы", – рассказали украинские воины.

Они также показали короткое видео с пленным захватчиком.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинские десантники взяли в плен 9 россиян с помощью дрона с громкоговорителем. Операция, приведшая к существенному пополнению обменного фонда, длилась несколько дней.

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