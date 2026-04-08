Обещают службу в тылу, но отправляют на войну: на оккупированной территории Украины призыв в армию России происходит уже по новым "правилам"

На временно оккупированной территории Украины начался новый этап насильственной милитаризации местных жителей – первая отправка в войска страны-агрессора в этом году. Призыв отличается от предыдущих, а уклониться от службы стало чрезвычайно сложно. Тем временем российские захватчики делают все, чтобы бросить даже 18-летних в топку войны.

Кто под прицелом

По российскому законодательству, с 1 января 2026 г. призыв в войска страны-агрессора стал круглогодичным. То есть, повестки будут приходить не только во время весеннего и осеннего призывов, как было раньше, а в любой день – теперь еще и в электронном виде. Также постоянно, как конвейер, будут работать медицинские и призывные комиссии. А вот отправка срочников непосредственно в войска будет проходить два раза в год – и первый этап уже начался 1 апреля, а продлится до 15 июля 2026 г.

Призыву подлежат граждане РФ возрастом от 18 до 30 лет. То есть, все поголовно жители оккупированных территорий призывного возраста, ранее получившие российские паспорта (не только добровольно, ведь там была насильственная паспортизация) – являются потенциальными солдатами армии РФ.

Повестки приходят в бумажном (ими обилечивают по месту жительства заказным письмом или же на работе), а также в электронном виде. Причем последние считаются автоматически врученными уже через 7 дней, даже если призывник не заходил в личный кабинет на портале "Госуслуг".

Если не явиться в российский военкомат по повестке, автоматически вводятся обеспечительные меры: запрет на выезд из РФ (и с оккупированных территорий), запрет на регистрацию транспорта, управление им, а также на оформление сделок с недвижимостью. Плюс придется заплатить штраф.

То есть, жители ВОТ не смогут пересечь админграницы, например, Донецкой или Луганской областей в сторону России (в том числе, и чтобы выехать затем в другие страны, так как это единственный путь).

Помимо этого в случае систематического уклонения от "призывных мероприятий" грозит уже и уголовная ответственность – до двух лет лишения свободы.

Куда отправят срочников и что им грозит

Официальные лица РФ не устают утверждать, что срочники ни в коем случае не будут принимать участия в так называемой "специальной военной операции" – то есть, в войне против Украины. Но это не так.

Например, российских срочников отправляют служить в приграничье, например, в Курскую, Белгородскую, Брянскую области, откуда уже шел поток гробов с 18- и 19-летними "бойцами".

Срочников же непосредственно с оккупированной территории Украины в предыдущие призывные кампании в основном отправляли в части ЮВО (Южного военного округа). А это помимо незаконно включенных с 2024 года в него Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей еще и Крым, Чечня, Дагестан и т.д.

То есть, служба в армии страны-агрессора, в том же Мелитополе, Мариуполе, Луганске и т.д. (и нахождение на военных объектах оккупационных войск, которые являются законной целью Сил обороны Украины), несет прямую угрозу для жизни жителей ВОТ, которых насильно призвали.

Но это далеко не все.

Уже сложившаяся в ВС РФ практика – принуждение к контрактной службе. Если ранее заключить контракт можно было только через полгода, то сейчас – хоть с первого дня. И оккупанты этим пользуются по полной.

По словам собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, для этого онизахватчики используют все возможные методы. "В ход идут психологическое давление, шантаж (угроза близким) и физическое воздействие. Вплоть до пыток. И чтобы избавиться от издевательств срочник подписывает контракт. Далее, как говорится, дело техники: очень быстро он отправляется непосредственно в зону боевых действий. Для неподготовленного солдата это верная смерть", – рассказал офицер.

Также, по его словам, в армии страны-агрессора уже распространена и фальсификация контрактов. "Есть случаи, когда срочника обманным путем вынуждают "что-то" подписать, и уже потом он узнает, что это был контракт, а есть когда командиры просто подделывают подпись под контрактом. Потому что им нужно выполнить план по "мясу", – добавил разведчик.

Вместо пар – в окопы

Тревожная информация уже приходит и из оккупации. По словам собеседников OBOZ.UA в оккупированном Донецке, с пятницы 3 апреля военная полиция там массово проводит облавы.

"Останавливают парней на рынках, в торговых центрах, просто на улице. Проверяют документы, ищут призывников-уклонистов – тех, кому ранее была отправлена повестки, но они не явились. Также останавливают автомобили на гражданских номерах", – поделился наш источник.

Помимо этого на подконтрольной российским захватчикам части Донецкой и Луганской областей "власти" начали отменять бронирование студентов от мобилизации (призыва) в ряды ВС РФ.

Несмотря на то, что по российскому законодательству студенты дневной формы обучения имеют официальное право на отсрочку, на ВОТ эти нормы массово игнорируются.

"Военкоматы используют правовой вакуум региона, где законные основания для освобождения от службы фактически не действуют, а приоритетом является выполнение мобилизационного плана любой ценой", – говорят в Центре национального сопротивления.

Процесс призыва обычно выглядит так: студентам приходят повестки якобы для обновления данных или сверки документов. Но после визита в военкомат парней не отпускают домой – их справки об учебе игнорируют, а самих студентов немедленно отправляют на военную подготовку. То есть, лишая какой-либо возможности обжаловать это решение или воспользоваться юридической защитой.

Подконтрольная России часть территории Украины давно превратилась в самую настоящую зону беззакония. И единственная возможность не стать жертвой российских оккупантов (а еще с их подачи и военным преступником) – это выезд из оккупации.