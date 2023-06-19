Обеспечивает мобильную противовоздушную оборону: в ВСУ показали использование ЗРК Avenger. Фото

В ВСУ показали использование ЗРК Avenger. Это американский самоходный зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия, обеспечивающий мобильную противовоздушную оборону малой дальности для наземных подразделений от разного типа оружия врага.

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Сейчас такими установками пользуются воины Сухопутных войск ВСУ. Более детально о его работе рассказали в Telegram-аккаунте подразделения (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Avenger (мститель) – американский самоходный зенитно-ракетный комплекс, на вооружении которого 8 ракет Stinger и пулемет калибра 12,7 мм, обеспечивает мобильную противовоздушную оборону малой дальности от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах", – говорится в сообщении.

По словам защитников, Avenger обеспечивает эффективное поражение от 50 м по высоте и до 6 км по расстоянию.

Бойцы подчеркнули, что данные комплексы уже доказали свою эффективность в сбивании "шахедов" и российских ракет.

"Вместе к победе!" – заявили воины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Avenger разработана в 2005 году специально для 3-го бронетанкового кавалерийского полка в Ираке. В рамках модификации была снята правая ракетная капсула и на ее место установлен 12,7-мм пулемет с дистанционным управлением. Это сделало установку более универсальной и позволило стрелять из пулемета прямо перед собой.

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