Обезвоживание и инфекционные заболевания: российские военные в Украине страдают от нехватки воды – британская разведка

Некоторые российские военные подразделения, воюющие в Украине, вероятно, испытывают нехватку питьевой воды. Это с большой вероятностью приведет к росту среди них количества заболеваний, передаваемых через воду и почти наверняка повлияет на моральный дух и оперативную эффективность.

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Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в соцсети Х Минобороны Великобритании. Там объяснили, что к перебоям с водоснабжением привели регулярные российские удары по объектам коммунальной инфраструктуры.

В разведке Британии сообщили, что 23 июля 2024 года пророссийский военный блогер пожаловался на ограничение пайки воды для российских пилотов до одного литра в день, что эквивалентно четверти минимальной рекомендуемой потребности для работы в условиях высоких температур. Поэтому российские пилоты были вынуждены обращаться за водой к местным жителям.

Блогер обратился к российским компаниям-производителям воды с просьбой обеспечить российские военные базы в Ростове, Воронеже и на крымских авиабазах дополнительной водой. Из-за нехватки воды некоторые российские воинские части были вынуждены импровизировать попытки фильтрации, используя застоявшиеся лужи для ежедневных нужд в воде.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В июле в ЦНС сообщили, что на временно оккупированных территориях Донецкой области местные жители получали питьевую воду с большими перерывами. Периодически в оккупированном областном центре водоснабжения вообще не было.

– Издание Financial Times сообщило, что Украина потеряла более половины своих энергетических мощностей из-за российских атак, что может привести к значительным перебоям с отоплением и водоснабжением зимой. Для обеспечения энергетических потребностей страны планируется увеличить импорт электроэнергии из Европы.