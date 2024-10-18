Объезжал территорию на велосипеде: СБУ задержала агента ГРУ, который шпионил за защитниками Купянска. Фото

Специалисты Службы безопасности задержали очередного агента военной разведки РФ в Харьковской области. Он шпионил за локациями ВСУ, которые держат оборону на Купянском направлении, которое сейчас очень активно атакуют оккупанты.

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Предателем оказался 23-летний безработный из Чугуевского района, передают в СБУ. Мужчина попал в поле зрения российского ГРУ из-за своих пророссийских комментариев в Telegram-каналах.

Установлено, что после дистанционной вербовки он начал объезжать местность вблизи передовой на велосипеде. Затем скрыто фотографировал и снимал на видео расположение и передислокацию украинских войск.

Кроме того, вражеский агент разведывал направления движения железнодорожных эшелонов ВСУ, перевозивших личный состав, оружие и боеприпасы на фронт.

Вся эта информация нужна была оккупантам для подготовки боевых операций и обстрелов Харьковщины.

"Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила предателя и после документирования его преступлений задержала по месту жительства. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ", – добавили в спецслужбе.

Российскому агенту следователи СБУ сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя).

Злоумышленник уже находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, также СБУ задержала агента ФСБ, переброшенного из России в Харьков для корректировки ударов по городу. Вражеским приспешником оказался 37-летний местный житель, который в начале полномасштабной войны сбежал в РФ к жене.

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