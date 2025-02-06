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Обломки разлетелись везде: появились кадры первых минут после удара БПЛА по рынку "Барабашово" в Харькове. Видео

Алексей Лютиков
War
2 минуты
1,7 т.
Обломки разлетелись везде: появились кадры первых минут после удара БПЛА по рынку 'Барабашово' в Харькове. Видео

В ночь на 6 февраля российская террористическая армия вновь атаковала Харьков ударными дронами-камикадзе. В этот раз целью путинских захватчиков стал один из самых больших рынков на территории Европы "Барабашово".

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Вследствие атаки на территории объекта зафиксированы существенные разрушения. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Думка. Новини Харкова".

В результате атаки беспилотником на территории рынка разрушены многие торговые павильоны. Обломки стекла и конструкций торговых объектов разлетелись на десятки метров.

Обломки разлетелись везде: появились кадры первых минут после удара БПЛА по рынку "Барабашово" в Харькове. Видео

По информации областной прокуратуры, российские террористы ударили по рынку "Барабашово" около полуночи. Стоит отметить, что рынок не впервые стает целью российских атак. Существенные повреждения объект получил еще в 2022 году.

Обломки разлетелись везде: появились кадры первых минут после удара БПЛА по рынку "Барабашово" в Харькове. Видео

Промышленно-вещевой рынок "Барабашово" занимает площадь более 75 гектар. Он считается одним из самых больших рынков Европы и занимает 14 место в рейтинге крупнейших рынков мира. Территория торгового центра разделена на 8 торговых площадок по ассортименту товаров и расположению. Общее количество торговых и складских мест – более 15 тыс.

Обломки разлетелись везде: появились кадры первых минут после удара БПЛА по рынку "Барабашово" в Харькове. Видео

Напомним, войска страны-агрессора России около 11:35 во вторник, 4 февраля, нанесли удар баллистикой по Изюму на Харьковщине, в городе раздался взрыв. Есть попадание в админздание, повреждены жилые многоэтажки. Пять человек погибли, 43 пострадали, в том числе трое детей.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов Сумской области. Оккупанты используют для атак FPV-дроны и БпЛА с гранатами, "охотясь" на гражданское население, спасателей и медиков.

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