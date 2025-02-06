Обломки разлетелись везде: появились кадры первых минут после удара БПЛА по рынку 'Барабашово' в Харькове. Видео

В ночь на 6 февраля российская террористическая армия вновь атаковала Харьков ударными дронами-камикадзе. В этот раз целью путинских захватчиков стал один из самых больших рынков на территории Европы "Барабашово".

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Вследствие атаки на территории объекта зафиксированы существенные разрушения. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Думка. Новини Харкова".

В результате атаки беспилотником на территории рынка разрушены многие торговые павильоны. Обломки стекла и конструкций торговых объектов разлетелись на десятки метров.

По информации областной прокуратуры, российские террористы ударили по рынку "Барабашово" около полуночи. Стоит отметить, что рынок не впервые стает целью российских атак. Существенные повреждения объект получил еще в 2022 году.

Промышленно-вещевой рынок "Барабашово" занимает площадь более 75 гектар. Он считается одним из самых больших рынков Европы и занимает 14 место в рейтинге крупнейших рынков мира. Территория торгового центра разделена на 8 торговых площадок по ассортименту товаров и расположению. Общее количество торговых и складских мест – более 15 тыс.

Напомним, войска страны-агрессора России около 11:35 во вторник, 4 февраля, нанесли удар баллистикой по Изюму на Харьковщине, в городе раздался взрыв. Есть попадание в админздание, повреждены жилые многоэтажки. Пять человек погибли, 43 пострадали, в том числе трое детей.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов Сумской области. Оккупанты используют для атак FPV-дроны и БпЛА с гранатами, "охотясь" на гражданское население, спасателей и медиков.

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