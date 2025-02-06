'Охотятся' за гражданскими, медиками и спасателями: в ОВА сообщили, что россияне увеличили обстрелы Сумщины. Видео

Российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов Сумской области. Оккупанты используют для атак FPV-дроны и БпЛА с гранатами, "охотясь" на гражданское население, спасателей и медиков.

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Об этом сообщил в эфире общенационального марафона глава областной военной администрации Владимир Артюх в среду, 5 февраля. По его словам, за год было зафиксировано 2555 обстрелов.

"В разы больше чем в прошлом году. В основном объектами поражения являются энергетические системы Сумщины, более 50 таких объектов пострадали, и частные дома: более 255 домов уничтожены и повреждены", – отметил он.

С начала года в регионе зафиксировано 800 применений FPV-дронов и БПЛА с обломочными гранатами. По словам главы ОВА, российские войска в большинстве своем бьют по домам местных жителей, автомобилям "скорой помощи", пожарным автомобилям и просто по людям.

С начала 2025 года от российских ударов пострадали около 100 мирных жителей, рассказал Артюх.

За последние две недели на Сумщине погибли полицейские, которые выполняли задачи по оказанию помощи гражданам в приграничных общинах. А в минувший день в пограничной Краснопольской громаде на шедшего по дамбе мужчину прилетел минометный заряд, и он погиб.

"Если раньше враг применял мощные массированные средства поражения, то сегодня он совершает единичные взрывы, словно охотясь на наших людей", – сказал глава ОВА.

Он также сообщил, что значительно увеличилось применение российскими войсками беспилотников: если в прошлом году украинские силы сбили 737 БПЛА над областью, то с начала 2025 – уже 313.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 января войска РФ атаковали "Шахедами" Сумы. Один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку. В результате попадания был разрушен пятый, шестой и седьмой этажи. Погибли 11 человек.

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