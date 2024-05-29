Обломок боеприпаса пробил стену дома: на Черниговщине в результате вражеских обстрелов погиб мужчина. Фото

В Черниговской области из-за обстрела, совершенного государством-террористом Россией 28 мая, погиб мужчина. 48-летний мирный житель с тяжелыми ранениями попал в больницу, однако медики не смогли его спасти.

Он проживал в приграничной Семеновской громаде Новгород-Северскогорайона. О трагедии сообщил на своем Telegram-канале начальник Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус.

"Вчера [28 мая] вечером в результате минометных обстрелов в собственном доме получил ранения, несовместимые с жизнью, житель Семеновской громады. Россия – террорист!" – написал чиновник.

Пресс-служба Министерства внутренних дел показала фотографии последствия вражеской атаки.

Погибшему местному жителю было 48 лет. Обломок боеприпаса пробил стену дома и попал ему в голову. Потерпевший скончался в больнице.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 мая Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. На украинские города и села враг направил 14 "Шахедов". Силы ПВО во время воздушного боя сбили 13 из них.

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