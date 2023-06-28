Обломок мины застрял в мозгу: врачам удалось спасти воина из Львова, получившего тяжелое ранение на фронте

Во время боевых действий 28-летнему защитнику Роману Ковалику обломок мины попал в голову и застрял в левом полушарии, парализовав тело. Но, несмотря на все неутешительные прогнозы, защитник не только завоевал право на жизнь, но и восстановился.

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Встать на ноги воину помогли специалисты реабилитационного центра "Несокрушимые", сообщает Obozrevatel (чтобы увидеть фото и видео, доскролльте до конца новости). Защитник проходил курс реабилитации в течение пяти месяцев и добился значительных результатов.

Как рассказал сам Роман, до войны он работал поваром. На защиту государства он стал в первые дни полномасштабного вторжения. Служил на донецком направлении, где и получил тяжелое ранение.

Во время ночного дежурства Роман вместе со своим товарищем отправились в окоп. Однако по дороге его товарищ наступил на мину и погиб на месте. Роман упал и понял, что не ощущает правую половину тела, не может говорить и самостоятельно помочь себе. Его нашли и спасли собратья, которые отправились на поиски двух бойцов, когда заметили, что те так и не появились на дежурстве. Сначала Роман подумал, что это приближаются враги, поэтому взял в руки гранату и хотел бросить ее, но вдруг услышал знакомый голос.

Собратья доставили Романа в ближайший медицинский пункт стабилизации. Там ему оказали первую помощь и немедленно отправили на Днепр в тяжелом состоянии с обломком мины в голове. Осколок проник в лобную часть и застрял в левом полушарии мозга Романа, что привело к параличу его тела и потере речи. Хирурги в Днепре провели операцию, в ходе которой удалили осколки российского снаряда и многочисленные костные обломки. Они также закрыли дефект в тканях черепа.

После операции Романа доставили в Киев. В столичную больницу к тяжело раненному бойцу прибыла его мать. Он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Прогнозы врачей относительно его выздоровления были неутешительными, шансы на выживание были мизерными.

Однако вдруг Роман пришел в сознание и начал бороться за свою жизнь. Он все еще был парализован и не мог говорить. После стабилизации его состояния защитника отправили во Львов, в Центр "Несокрушимые".

"Сначала я не мог даже говорить. У меня полностью правая сторона была парализована. О том, чтобы ходить – и не идет речь. То сейчас я уже говорю. Я немного функционирую в руках и ногах", – рассказывает Роман.

Команда реабилитационных специалистов, в которую входили физические и эрготерапевты, логопеды, в течение пяти месяцев работала с защитником. И их результаты приятно удивляют. Сейчас Роман способен разговаривать и ходить.

"Мы восстанавливали те обычные для нас, на первый взгляд, навыки в плане стояния, ходьбы. И нам удалось улучшить его состояние", – рассказал физический терапевт центра "Несокрушимые" Денис Дмитриев.

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