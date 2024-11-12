Обман и угрозы: СМИ рассказали, как Россия вербует мигрантов из Африки на войну против Украины

Страна-агрессор Россия активно вербует в свою армию мигрантов из Африки для войны против Украины. Мужчин, которые приехали в РФ искать лучшей жизни, выискивают в университетах, заманивают на фронт обманом и даже шантажом.

Видео дня

Об этом говорится в статье The Insider. Журналисты поговорили с мигрантами из Африки, которые неожиданно для себя оказались в окопах, а потом – в плену в Украине.

Однин из них рассказал, что военный контракт ему подсунули под видом рабочего, второму обещали службу охранником.

Издание отмечает, что, по данным МВД РФ, с начала 2024 года 3344 иностранца, отправившихся на войну против Украины, получили гражданство РФ.

Российская пропаганда регулярно показывает сюжеты, как в оккупационную армию вступают "добровольцы" из "дружественных" или "нейтральных" государств Африки.

Например, в мае 2024 года на росТВ показали группу иностранцев перед отправкой в Украину. Среди них был Ламин Джатта из Гамбии, который на камеру говорил о своей любви к РФ и желании сражаться за нее.

Однако его друг рассказал The Insider, что Ламин изначально прилетел в Беларусь по студенческой визе летом 2023 года и планировал нелегально пересечь границу, чтобы попасть в Германию или Нидерланды.

После провала этой попытки уроженец Гамбии отправился на заработки в РФ, где попал под облаву.

Ему предложили выбор: депортация в Африку или контракт с минобороны РФ.

В августе семья Ламина получила известие о его гибели на фронте в Украине.

По похожей схеме работают вербовщики граждан Сирии, пишет The Insider.

В частности, компания бизнесмена из Перми Сергея Мерзлякова и его партнера Халеда аль-Амири изначально организовывала потоки беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, чтобы спровоцировать миграционный кризис на границах.

Теперь эта же инфраструктура используется для вербовки мигрантов в войска РФ. В соцсетях граждан из арабских стран открыто привлекают подписать контракт с минобороны РФ, обещая гражданство РФ и зарплату в 2,2 тыс. долларов.

Согласно указу, подписанному диктатором Владимиром Путиным в январе 2024 года, наемники, заключившие контракт не менее чем на год в период "спецоперации", действительно могут претендовать на получение паспорта РФ.

При этом нет данных о регулярном использовании на фронте каких-либо крупных подразделений иностранцев. Очевидно, небольшие группы задействованы в тылу и лишь эпизодически участвуют в штурмах.

Еще один косвенный признак не самого большого значения иностранцев для ВС РФ на поле боя – мизерное количество пленных, отмечается в статье.

В украинских лагерях для военнопленных находятся десятки, а не сотни или тысячи, таких наемников, причем за последний год никого из них не меняли, поскольку власти РФ не обращаются с соответствующими запросами, а на родине многим грозит уголовное дело за наемничество.

На поле боя наемники из третьих стран часто оказываются вынужденно, рассказали собеседники The Insider.

Ричард из Сьерра-Леоне приехал в РФ в ноябре 2023 года в поисках обычной гражданской работы, хотя в своей родной стране прослужил в армии более десяти лет.

Как известно, в Сьерра-Леоне – самые низкие в мире зарплаты, говорит мужчина. Средняя зарплата в месяц – около 40 долларов.

"Чтобы заработать, я вступил в армию своей страны, Сьерра-Леоне. Сейчас у меня двое детей – мальчик и девочка. Дочь всегда была умной и говорила мне, что хочет стать врачом. Я сказал ей: "Хорошо, я постараюсь сделать все возможное, чтобы ты смогла достичь своей мечты", – поделился он с журналистами.

Ричард рассказал, что несколько лет копил деньги и в результате, собрав накопления и одолжив у родственников, ему удалось поехать в РФ по туристической визе.

"В другие страны можно было поехать, только если у тебя было 15-20 тысяч долларов, а переезд в Россию обошелся мне примерно вдвое дешевле – 7 тыс. долларов. Я планировал найти работу и сразу начать отправлять деньги своей семье", – сказал мужчина.

В ноябре 2023 года Ричард улетел в Санкт-Петербург. Найти работу без разрешения на трудовую деятельность и знания русского оказалось сложно, поэтому через пару недель мужчина связался с турагентом, который помогал ему получить визу.

Через мессенджеры с Ричардом общался сотрудник "Азимут Тур Сервис". Встретиться лично с ним было невозможно, что показалось странным иностранцу.

По словам Ричарда, агент пообещал ему прислать такси, которое отвезет его "в место, где тебя ждет человек, чтобы оформить документы".

"Никто меня не спросил, хочу ли я подписать контракт на военную службу или нет. Бумаги были на русском языке, и я не понимал, что там написано. От меня требовалась только подпись", – рассказал африканец.

Спустя какое-то время агент перезвонил Ричарду и сказал, что его "контракт принят":

"Я спросил: "Какой контракт?" Он ответил, что это работа, но для начала мне нужно будет пройти обучение, чтобы получить опыт. Я согласился. Мой контракт приняли 7 декабря 2023 года. 10 декабря мне сказали взять с собой все свои вещи, и мы уехали из Санкт-Петербурга в Ростов".

В Ростове африканца встретили, посадили в автобус и отвезли на военную базу. Там ему сообщили о необходимости пройти военную подготовку в течение двух недель, а затем отправиться на фронт на Донбасс.

"У нас забрали документы и телефоны. Через пару дней мне вернули телефон, и я написал агенту: "Что я делаю на военной базе?" Он ответил: "Ричард, ты подписал контракт с армией. Это самый простой способ получить документы, и они заплатят тебе за заключение контракта". Мне не назвали точную сумму выплаты, но сказали, что моя месячная зарплата составит 2 тысячи долларов", – рассказал Ричард.

Через год службы ему пообещали гражданство РФ и помощь с жильем. Когда Ричард сказал, что не хочет служить в армии, так как уже прослужил много лет, ему ответили, что контракт уже подписан.

"Я продолжал настаивать, что не хочу этого контракта, и тогда агент заблокировал мой номер, я больше не мог с ним связаться", – рассказал мужчина.

Через две недели он уже был в Украине. На базе в оккупированном Донецке иностранцев держали под строгой охраной:

"Куда бы мы ни пошли, за нами следовали люди с оружием. Даже в туалет. Потом я узнал, что многие из российских солдат были заключенными, которые подписали контракты, чтобы после года на фронте выйти на свободу. Я подумал: почему мы должны быть на тех же условиях? Мы ведь не сидели в тюрьме и не имеем проблем с законом, почему нас держат под таким же контролем?".

Сначала Ричарду было позволено заниматься хозяйственными делами, но потом мужчину отправили на другую позицию, где ему пришлось участвовать в штурме.

По словам африканца, большинство иностранцев командование РФ отправляет на передовую, а "настоящие" солдаты "остаются позади, наблюдают и ждут момента, чтобы захватить позицию".

"Командир со следующей позиции отправил меня и еще двоих военных штурмовать какой-то бункер. Я спросил его, как возможно втроем захватить бункер, если мы под огнем артиллерии, танков и снайперов, а над нами еще и дроны. Он ответил, что мы должны подчиняться приказам. На следующее утро мы выдвинулись на позицию. До этого мы продвигались на 30, 50, максимум 100 метров, но теперь преодолели более 250 метров. Но на этом последнем участке украинские силы нас заметили", – говорит Ричард.

Его подразделение попало в засаду, сам он был ранен в ногу. Им удалось укрыться в полуразрушенном здании, где они провели неделю без еды, воды и связи – наемникам, по признанию Ричарда, "приходилось пить мочу".

Когда наконец началась эвакуация, сослуживцы Ричарда перепрыгнули через забор, а он упал и потерял сознание, так как был слишком изможден:

"Через 5-10 минут я очнулся и осмотрелся вокруг, но не увидел своего отряда. И тут на меня сбросили с дрона еще одну гранату. Я попал в эпицентр взрыва и истекал кровью, моя рука онемела за считанные секунды. Но я продолжил двигаться. Я молился: "Пожалуйста, Господи, прости мою душу, потому что я не знал, во что ввязался".

Всю ночь мужчина провел под обстрелами, а утром его нашли воины Сил обороны Украины.

"Они окружили меня, полностью вооруженные. Я закричал: "Не стреляйте, не стреляйте! Я русский солдат, я русский солдат. Пожалуйста, не стреляйте!" Командир, который говорил по-английски, сказал: "Выходи, только не делай глупостей, иначе пожалеешь". Я поднял руки и, как мог, вышел. Я помню, как нам говорили, что если украинцы поймают нас, то убьют, как животных. Но мне пообещали медицинскую помощь. Так я попал в плен", – рассказал африканец.

Уже более восьми месяцев мужчина находится в украинском плену. Он признается, что еще до приезда в РФ слышал о войне в Украине, однако не понимал сути:

"У себя на родине мы смотрели "Аль-Джазиру", BBC, CNN и следили за тем, как разворачивается война. Мы слышали разные версии, пока я не оказался здесь, в Украине. Здесь говорят, что сражаются за свою землю, которую Россия пытается забрать у них уже более 100 лет. Я понял, что ничего не знаю об этой войне. Я ничего не знаю о России. И я был дураком, когда следовал каждому приказу, который мне давали. Я молюсь о том, чтобы, когда меня отпустят, снова не оказаться на войне. Уже больше восьми месяцев моя семья не знает, где я. Никто из них не знает, что меня захватили".

Другой собеседник The Insider, уроженец Сомали Адил также поехал в Россию на заработки. В его родной стране уже несколько десятилетий идет гражданская война, а работа в супермаркете не приносила достаточно дохода.

В Москве он устроился в компанию, которая продает зимнюю одежду, однако получал только около 200 долларов в месяц. Тогда его заинтересовала служба в армии РФ по контракту как способ получить большую зарплату и гражданство РФ.

В отличие от Ричарда, Адил сделал осознанный выбор, однако он утверждает, что ему обещали должность охранника.

Однако, вопреки ожиданиям, мужчина оказался прямо на линии фронта.

"Я был в шоке. У меня не было никакой возможности возразить. К тому же, если бы я заговорил, никто бы меня не понял. Я тоже не понимал бóльшую часть из того, что мне говорили. На тот момент русский язык казался мне очень сложным, и я не мог понять, что именно они говорят. Они только говорили: "Иди на передовую. Иди на передовую", – рассказывает он.

На "нуле" Адил провел всего несколько дней. Вместе с другими оккупантами он попал в засаду, и вскоре им пришлось сдаться в плен.

Сейчас сомалиец сожалеет о своем решении о службе в армию РФ:

"На передовой было много убитых. Ты просто пытаешься выжить. Когда кто-то один раз попадает в такую ситуацию, он не попадет в нее второй раз, пока он в своем уме".

Как и Ричард, Адил надеется, что скоро его освободят из плена, но возвращаться в Сомали, где тоже идет война, он не хочет.

"Я сталкивался с войной, я видел войну своими глазами каждый день. Я был там гражданским. Если я вернусь в свою страну, это будет начало не с нуля, а с минуса. Это гораздо хуже. Поэтому я не хочу возвращаться в свою страну", – говорит мужчина.