Обмен 'всех на всех' не касается гражданских украинцев, – омбудсмен

Обмен в формате "всех на всех" с Российской Федерацией может относиться только к военным. Гражданских заложников таким образом вернуть на Родину не удастся, за исключением комбатантов.

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Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я точно не буду давать никаких обещаний. Единственное, что могу подтвердить, что с украинской стороны неоднократно были и есть предложения провести обмен "всех на всех". Как я уже говорил, обмен касается исключительно военнопленных. Гражданские заложники не могут быть обменены в формате "Всех на всех". Поэтому в этот список не входят гражданские. Исключение, чтобы мы опять же понимали, что есть категория гражданских, которых российская сторона и Украина трактуют как комбатантов. Например, это бойцы ТРО или ДФТГ, которые фактически взяли в руки оружие, но никаких юридических официальных документов не сделали", – сказал Лубинец.

Он рассказал о циничных случаях задержания украинцев россиянами. К примеру, студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого на основании наличия у них студенческих билетов.

"И говорят, они же учились в юридическом вузе, они комбатанты. Например, задержали пенсионеров СБУ, которые уже на пенсии находились десятки лет. Их трактуют как военнопленных. Есть на пенсии судьи, правоохранители, бывшие военные", – рассказал он и добавил, что задерживали даже медиков, потому что они могли оказать помощь военным.

Омбудсмен подчеркнул, что таких случаев трактовки гражданских как комбатантов очень много.

Лубинец также напомнил, что первый список гражданских заложников лично передал 13 января 2023 года в Анкаре российскому омбудсману Татьяне Москальковой. В нем были имена двух тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Координационном штабе объяснили, что обмен пленными "всех на всех" будет происходить поэтапно.

Перспективу обмена "всех на всех" ранее прокомментировал глава ГУР Кирилл Буданов. В частности, Киев предлагает Москве провести этот формат и, судя по словам, достижение договоренностей уже близко.

По словам президента Зеленского, из российского плена уже удалось вернуть 2279 украинцев и украинок. Он поблагодарил всех, кто прилагает усилия для успешных обменов.

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