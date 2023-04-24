Буданов рассказал о переговорах с Россией по обмену пленных всех на всех

Украина ведет переговоры с Россией по обмену пленными. В частности, Киев предлагает Москве провести обмен в формате "всех на всех" и "уже близится к этому".

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Об этом рассказал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина". Глава военной разведки подчеркнул: если этот обмен станет реальностью, это будет беспрецедентный случай в истории мира.

Когда у Буданова спросили, остаются ли на повестке дня попытки Украины добиться от России обмена пленных в формате "всех на всех", о котором он говорил прошлой осенью, глава ГУР намекнул на определенный прогресс в этом плане.

"Да, мы в принципе приближаемся к этому. Давайте, опять же, посмотрим в цифры. По состоянию на сейчас уже обменено более 2200 человек (Буданов имел в виду украинцев, которых удалось вернуть домой после начала полномасштабного вторжения РФ. – Ред.). Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не проводил. Все обмены совершаются после завершения боевых действий и никак не во время", - заметил Буданов.

Напомним, последний масштабный обмен пленными состоялся на Пасху. Тогда домой удалось вернуть 130 украинцев: 92 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

Освобожденные защитники попали в плен к оккупантам на Бахмутском и Соледарском направлениях, а также на Запорожье, Херсонщине, Луганщине.