Вернули 130 человек: состоялся большой Пасхальный обмен пленными. Фото

Украина вернула из дома130 своих защитников на Пасху. Они попали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

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Среди освобожденных – военные ВСУ, пограничники, нацгвардейцы, моряки и сотрудники ДССТ. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ… Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой", – отметил глава ОПУ.

Как уточнили в Координационном штабе по вопросам обращения с пленными, освободить из плена удалось 92 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

"Все спасенные Защитники – рядовые и сержанты. Большинство освобожденных воинов защищали Украину на Бахмутском и Соледарском направлениях, а также на Запорожье, Херсонщине, Луганщине", – отметили в Координационном штабе.

Там также добавили, что 48 из 130 освобожденных 16 апреля защитников Украины считались пропавшими без вести.

"Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности. Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе Бахмута. Старшему из освобожденных Защитников уже исполнилось 58 лет, самому молодому - 21 год", – говорится в сообщении.

В Координационном штабе добавили, что за прошедшую неделю удалось освободить из неволи врага 230 украинских воинов.

"Все они смогут отпраздновать Пасху. Вместе со всей страной мы приветствуем спасенных Защитников на родной земле и не прекращаем усилий для освобождения всех пленных украинцев. Все наши воины вернутся домой! Слава Украине!" – отметили в Координационном штабе.

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