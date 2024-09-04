Обменный фонд пополнен: аэроразведчики взяли в плен российского штурмовика на Купянском направлении. Видео

Аэроразведчики Луганского пограничного отряда "Месть" взяли в плен российского штурмовика на Купянском направлении. Военный армии РФ, приехавший из Мурома Владимирской области, получил ранение вследствие неудачной вражеской атаки и заблудился.

Видео дня

Видео допроса пленника 4 сентября опубликовала пресс-служба Луганского пограничного отряда. Он сдался пограничникам расчета аэроразведки 4-й комендантуры быстрого реагирования.

В ГПСУ рассказали, что в результате неудачной атаки позиций Сил обороны Украины один из оккупантов получил ранения и заблудился.

Он смог пройти несколько метров и добраться до позиций украинских защитников.

Подразделение ГПСУ взяло россиянина в плен.

Он рассказал, что родом из Мурома, а приписан к воинской части в Воронеже.

"Вообще эта часть как бы танковая, но есть и штурмовые бргады. ... Лучше так, чем убьют, я через поле полз, лишь бы выжить только", – сказал пленный.

Теперь оккупанта передадут представителям спецслужб для пополнения обменного фонда.

"Aut nos aut nullus! – Или мы, или никто!" – прокомментировали в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее проект "Хочу жить" показал видео с рассказом пленных оккупантов. Их свидетельства раскрыли кардинальную разницу между условиями, в которых они находились во время службы в армии РФ и тем, что увидели в украинском плену.

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