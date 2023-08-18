Обнародованы правила получения отпуска военному для лечения

Военнослужащий, которого ВЛК определила непригодным с пересмотром через 6-12 месяцев, может получить отпуск на период лечения и может быть направлен для этого с части.

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Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, объяснив, что эта норма действует по его закону (№9342).

В частности, военному должны предоставить заключение ВЛК, после чего предоставляется отпуск для лечения в связи с болезнью или отпуск для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) с сохранением денежного и материального обеспечения.

"После этого военные направляются в ТЦК для получения документов из воинской части по предоставлению отпуска. Такой отпуск предусматривает до 4 месяцев непрерывного лечения, после которого производится пересмотр военного на ВЛК", – отметил Гончаренко.

Напомним, что закон Гончаренко об отпусках и увеличении выплат военнослужащим, курсантам и срочникам (№9342) был проголосован в конце июня. Через несколько дней закон подписал президент Зеленский.