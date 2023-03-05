''Обнаружено – уничтожено'': артиллеристы показали, как задают жару оккупантам. Видео

66-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины показала, как сокрушительно бьет артиллерией по позициям российских оккупантов. Противник подло занимает жилые дома мирных украинцев и пытаются таким образом маскироваться под нормальных людей.

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Однако профессиональных и опытных воинов сложно ввести в заблуждение. Кадры уничтожения противника опубликовали на Facebook бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оккупанты не только базируются в захваченной ими жилой прифронтовой зоне, но и пригоняют свою военную технику. Так что издержки России после одного удара Сил обороны не пройдут для военного командования врага незамеченными.

Напомним, что благодаря таким точечным ударам наших защитников, с начала полномасштабной войны ликвидировано или ранено более 200 000 российских солдат и более 1800 офицеров. Также россияне потеряли более 2 тысяч основных боевых танков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Силы обороны продолжают давать бой российской оккупационной армии. В частности, на Угледарском направлении воины 52-й осбр во взаимодействии с подразделениями 68-й отдельной егерской бригады помогли "элитным" войскам врага встретить свой бесславный конец на украинской земле.

В феврале подразделенияВоенно-морских сил ВСУ ликвидировали34 оккупанта. Также были уничтожены 3 миномета и 1 боевая бронемашинапротивника.