Обнаружили и точными сбросами ликвидировали: в бригаде 'Хищник' показали уничтожение вражеских 'ждунов' с воздуха. Видео

Силы обороны Украины продолжают охоту на российские беспилотники-"ждуны". Это дроны, которые приземляются на какую-то поверхность (дороги, крыши зданий и т.д.) и выжидают появления цели, после чего взлетают и осуществляют атаку.

Такую вражескую технику уничтожают наши дроноводы, в частности на Константиновском направлении работают воины "Хищника" – сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции. Видео зрелищных взрывов пресс-служба правоохранителей показала в Telegram 26 апреля.

Воины сделали подборку ударов по "ждунам" противника с воздуха – с помощью сбросов с БпЛА.

"Бомберы бригады "Хищник" успешно отработали по вражеским FPV типа "ждун"... Во время воздушной разведки обнаружили и точными сбросами ликвидировали дроны противника", – отметила пресс-служба.

Как видно на ролике, опасные российские беспилотники подрывались всего одним, иногда двумя сбросами.

"Выявляем, целим, уничтожаем!" – заявили воины-правоохранители, которые защищают нашу страну на Донетчине.

– В Институте изучения войны недавно заявили, что украинские войска имели тактическое продвижение в районе Константиновка-Дружковка, тогда как российские оккупанты провели миссию по инфильтрации.

