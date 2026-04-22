Уничтожили колонну за несколько минут: ВСУ отбили российский штурм Константиновки. Видео

Российская оккупационная армия пыталась штурмовать наши позиции возле Константиновки на Донетчине. Вражескую автомобильную технику, которая двигалась со стороны Бахмутской трассы, вовремя заметили и уничтожили Вооруженные силы Украины.

Видео дня

Движение захватчиков остановили воины из 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского и 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода. Пресс-служба последней в среду, 22 апреля, поделилась видео в своем Telegram-канале.

Что известно об операции

Бойцы рассказали, что агрессор пытался прорваться в сторону города относительно небольшой группой. "План россиян был прост – три "корча", доверху набитые пехотой, должны были проскочить как можно дальше", – сообщили воины.

Украинские разведчики увидели технику ВС РФ, поняли замысел врага и начали отражение штурма.

"Смежники из 36-й бригады, которые держат этот фланг, начали останавливать колонну дронами и запросили помощь у наших пилотов. И уже через считанные минуты "рыцари" стали выбивать транспорт и штурмовиков, которые высыпались из него", – рассказали представители 28 ОМБр.

Они уточнили, что живую силу и технику агрессора уничтожали ББпС "Спалах" и Kurt&Company.

Результат работы 28-й отдельной механизированной бригады:

пять оккупантов перешли в категорию "двухсотых";

семь стали "трехсотыми";

уничтожено две единицы легкой автомобильной техники (багги/квардроцикл);

уничтожен один наземный роботизированный комплекс.

Добавим, что эта статистика, очевидно, не включает результат 36 ОБрМП, воины которой тоже били российских оккупантов.

Как писал OBOZ.UA, Константиновка постоянно находится под российскими обстрелами, из-за чего превратилась в руины. Оккупанты уничтожают дома и инфраструктуру, ударяя артиллерией, РСЗО, КАБами и ФАБами. Пилоты пограничного подразделения "Феникс" показали, как выглядит этот город-призрак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!