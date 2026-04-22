Уничтожили колонну за несколько минут: ВСУ отбили российский штурм Константиновки. Видео

Дарья Дурова
War
3 минуты
3,0 т.
Уничтожили колонну за несколько минут: ВСУ отбили российский штурм Константиновки. Видео

Российская оккупационная армия пыталась штурмовать наши позиции возле Константиновки на Донетчине. Вражескую автомобильную технику, которая двигалась со стороны Бахмутской трассы, вовремя заметили и уничтожили Вооруженные силы Украины.

Движение захватчиков остановили воины из 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского и 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода. Пресс-служба последней в среду, 22 апреля, поделилась видео в своем Telegram-канале.

Что известно об операции

Бойцы рассказали, что агрессор пытался прорваться в сторону города относительно небольшой группой. "План россиян был прост – три "корча", доверху набитые пехотой, должны были проскочить как можно дальше", – сообщили воины.

Украинские разведчики увидели технику ВС РФ, поняли замысел врага и начали отражение штурма.

Уничтожили колонну за несколько минут: ВСУ отбили российский штурм Константиновки. Видео
Уничтожили колонну за несколько минут: ВСУ отбили российский штурм Константиновки. Видео
Уничтожили колонну за несколько минут: ВСУ отбили российский штурм Константиновки. Видео

"Смежники из 36-й бригады, которые держат этот фланг, начали останавливать колонну дронами и запросили помощь у наших пилотов. И уже через считанные минуты "рыцари" стали выбивать транспорт и штурмовиков, которые высыпались из него", – рассказали представители 28 ОМБр.

Они уточнили, что живую силу и технику агрессора уничтожали ББпС "Спалах" и Kurt&Company.

Результат работы 28-й отдельной механизированной бригады:

  • пять оккупантов перешли в категорию "двухсотых";
  • семь стали "трехсотыми";
  • уничтожено две единицы легкой автомобильной техники (багги/квардроцикл);
  • уничтожен один наземный роботизированный комплекс.
Уничтожили колонну за несколько минут: ВСУ отбили российский штурм Константиновки. Видео

Добавим, что эта статистика, очевидно, не включает результат 36 ОБрМП, воины которой тоже били российских оккупантов.

Уничтожили колонну за несколько минут: ВСУ отбили российский штурм Константиновки. Видео
Уничтожили колонну за несколько минут: ВСУ отбили российский штурм Константиновки. Видео

Как писал OBOZ.UA, Константиновка постоянно находится под российскими обстрелами, из-за чего превратилась в руины. Оккупанты уничтожают дома и инфраструктуру, ударяя артиллерией, РСЗО, КАБами и ФАБами. Пилоты пограничного подразделения "Феникс" показали, как выглядит этот город-призрак.

