Обо всем скажут объятия: в ГПСУ показали трогательную встречу дочерей с отцом-пограничником, вернувшимся с фронта. Видео

Государственная пограничная служба показала трогательное видео встречи военнослужащего ГПСУ с двумя его дочерьми после разлуки. Отец девочек защищает Украину на Волчанском направлении Харьковщины.

Видео дня

Ролик был опубликован 13 августа в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы. Кадры показывают счастливую встречу отца-пограничника с его дочерьми.

Увидев отца, который прибыл на служебном авто, сестры запрыгнули на него и долго не выпускали из объятий.

"Обо всем скажут такие желанные объятия. Дочери встретили своего защитника – папу-пограничника, вернувшегося домой с Волчанского направления", – рассказали в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцев тронула видео встречи с семьей освобожденного из российского плена заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла. Счастливое воссоединение состоялось в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!